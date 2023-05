Update am Abend : Was wurde aus den Diesel-Fahrverboten?

Die Luftqualität in Deutschland wird immer besser und ist aktuell so gut wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr, meint der ADAC. Die Deutsche Umwelthilfe sieht es ähnlich. Wie viel dazu allerdings speziell die Fahrverbote beigetragen haben, da gehen die Meinungen auseinander: Hamburg meint, die Fahrverbote haben direkt zur Verbesserung der Luftqualität beigetragen. So sehr, dass das Diesel-Fahrverbot in einem Straßenabschnitt nun wieder zurückgenommen werden könne. Der ADAC sieht den Effekt der Fahrverbote eher bescheiden: Die Belastung durch Stickstoffoxid und CO2 werde durch die gesperrten Straßen ja nicht unterbunden, sondern nur verlagert. Durch das Umfahren der Abschnitte könnten unter dem Strich sogar mehr Abgase in die Luft geblasen werden.