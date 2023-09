Update am Morgen : Die Inflation des Doppelwumms

In Momenten der Krise mögen finanzielle Schutzschirme notwendig und richtig sein. Schwieriger ist es dann allerdings, die Vergünstigungen wieder zurückzufahren. An nichts gewöhnt sich der Mensch so schnell wie an Ausnahmen. Das hat wohl jeder von uns im persönlichen, wie im beruflichen Umfeld schon erlebt. Und so wird es spannend, ob sich Finanzminister Lindner mit seiner Forderung durchsetzen wird, den Mehrwertsteuersatz auf Gas vorzeitig wieder von sieben auf 19 Prozent zu erhöhen, um "Spielräume für die öffentlichen Haushalte" zu schaffen.