Update am Abend: Entlastungen, Belastungen und Elon Musk

Elon Musk hat mit dem Wahlsieg von Donald Trump enorm viel Einfluss in der US-amerikanischen Politik gewonnen. Doch das reicht dem Tech-Milliardär offenbar nicht. In Italien mischt Musk schon lange mit, nun will er in Großbritannien die rechtspopulistische Partei Reform UK mit viel Geld unterstützen. In Deutschland ist über solche Vorhaben noch nichts bekannt, allerdings bekannte sich der X-Inhaber heute wieder zur AfD. "Only the AfD can save Germany" ("nur die AfD kann Deutschland retten"), schrieb Musk auf seiner Plattform über den Post einer AfD-nahen Influencerin. Handelt es sich dabei um unerlaubte Wahleinmischung oder Wahlbeeinflussung? Meine Kollegen vom ZDFheute-Check klären auf: