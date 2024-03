Update am Morgen: Von der Leyen - die Zweite

Guten Morgen,

es ist nur noch reine Formsache. Ursula von der Leyen wird am Mittag in Bukarest von Europas christdemokratischen Parteien zur Spitzenkandidaten gekürt. Für das Amt, das sie seit fünf Jahren schon innehat: EU-Kommissionspräsidentin.

Zweifel, dass von der Leyen eine zweite Amtszeit anstrebte, gab es eigentlich nie. Umtriebig und machtbewusst hat sie Europas oberste Behörde geführt, jetzt geht sie - anders als beim ersten Mal - von Anfang an ins Rennen. Nicht, weil sie in ihrer Parteienfamilie so unfassbar beliebt wäre, sondern weil einfach kein Weg an ihr vorbeiführt.