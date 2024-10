Update am Abend: Friedensdemos, Faktenchecks, tolle Schulen

Guten Abend,

für Frieden zu sein, liegt unglaublich nah in Zeiten, in denen in immer mehr Regionen der Welt Raketen fliegen. Etwa 180 sollen es gestern gewesen sein, die aus dem Iran in Richtung Israel abgeschossen wurden. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat bereits Vergeltung angekündigt.

Doch so einfach ist das mit dem Wunsch nach Frieden gar nicht. Zur Friedensdemo gibt es auch eine Gegendemo: "Euer Frieden ist unser Todesurteil. Nein zum Diktatfrieden, ja zum gerechten Frieden" heißt die Veranstaltung. Und auch aus dem politischen Kollegenkreis von Ralf Stegner kommt einiges an Kritik:

Was Strack-Zimmermann und auch Grünen-Politiker Anton Hofreiter an der Demo so aufregt, hat Hauptstadtstudio-Kollegin Kristina Hofmann zusammengefasst:

Faktenchecks unerwünscht!

Im Wahlkampf um die US-Präsidentschaft standen sich in der Nacht die Vizepräsidentschaftskandidaten Tim Walz und J.D. Vance gegenüber. Und das Rededuell war unerwartet sachlich und inhaltlich tiefgehend. In einer Zeit, in der politische Debatten oft von Schlagworten und Anschuldigungen dominiert werden, war diese 90-minütige Auseinandersetzung eine erfrischende Abwechslung.

An einer Stelle der Debatte wurde das Mikrophon des Republikaners Vance abgeschaltet. Er hatte sich zuvor beschwert, eine seiner Aussagen sei von den Moderatorinnen auf seine Richtigkeit überprüft worden und das verstoße nach Vances Ansicht gegen die vereinbarten Regeln des TV-Duells. Faktenchecks scheinen im Trump-Team unerwünscht - auch Donald Trump selbst hat die Teilnahme an einer Wahl-Sondersendung des US-Senders CBS abgesagt, da dieser auf Live-Faktenchecks bestanden habe.

Die Kandidatin der Demokraten, Kamala Harris , wird nach CBS-Angaben in der Ausstrahlung am Montag wie geplant zu sehen sein.

Die beste Schule steht in Bonn

Die große Siegerin des Jahres ist die Siebengebirgsschule in Bonn, eine Förderschule, die mit ihrem innovativen Konzept den Hauptpreis von 100.000 Euro gewann. Aber was macht die Schule so besonders? Sie hat den klassischen Unterricht weitgehend abgeschafft und setzt stattdessen auf selbstständiges Lernen. Stundenpläne? Fehlanzeige! Hier gibt es Gleitzeit und Kernarbeitszeiten. Die rund 250 Schülerinnen und Schüler arbeiten in Lernateliers, Kreativwerkstätten und einer Study Hall - ein Konzept, das besonders Kinder anspricht, die an Regelschulen oft überfordert sind.