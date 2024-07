Update am Abend: Haushalt und Heimvorteil - der Tag kompakt

zum Fußballgucken heute Abend wollten sie unbedingt fertig sein, witzelt der Kanzler. Nach langem Ringen, durchgemachter Nacht und mit kleinen Augen stellen Olaf Scholz , Vize Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner am Vormittag die Eckpunkte des nächsten Bundeshaushalts vor. Ob und wie Spitz auf Knopf es stand um die Ampel? Stabilität in unruhigen Zeiten sei Handlungsmaxime, so die Lesart der drei. Egal "wer wann wie mal wie ein bisschen grimmig guckt", so Habeck. Lindner spricht von "sportiven Gesprächen".