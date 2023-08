Update am Morgen : Ohne Warnung in der Flammenhölle von Hawaii

39.953. So viele Bratwürste werden in Deutschland durchschnittlich jede Minute gegessen. Aufs Jahr gerechnet sind das mehr als 20 Billionen Bratwürste. Auch wenn die Bratwurst selbst aus Deutschland kommt, wurde der heutige "Tag der Bratwurst" in den USA ins Leben gerufen. Er ist auch Anlass für die Eröffnung des Bratwurstmuseums am neuen Standort in Mühlhausen in Thüringen.