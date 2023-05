Update am Morgen : Endspiel des Freien Westens?

Die wirtschaftlichen und finanziellen Sanktionen gegen Russland sind so umfassend wie nie - und haben Putin nicht vom Krieg abgebracht. Staaten wie Brasilien, Indien, Südafrika und andere unterlaufen sie effektiv. Der Krieg in der Ukraine ist für sie ein europäisches Problem. Kein Erfolg auch im Iran, wo das Regime trotz jahrelanger scharfer Sanktionen ein Atomprogramm vorantreiben und das Volk terrorisiert. Und weil Saudi-Arabien es für nützlich hält, darf heute in Dschiddah sogar der syrische Diktator Assad in den Kreis der Familie zurück. Die Arabische Liga trifft sich mit dem Mann, der den Tod Hunderttausender auf dem Gewissen hat und Millionen Frauen, Männer und Kinder in die Flucht trieb. Ein demütigendes Signal an den Gipfel der freien westlichen Welt.