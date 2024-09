Update am Abend: Sprengsätze, AfD-Klagen und Tupperdosen

die Hochwasserlage in Europa ist noch nicht überstanden: In den Hochwassergebieten in Polen, Tschechien und Österreich geben die Behörden noch keine Entwarnung. An einigen Orten steigt das Wasser der Flüsse noch. Auch die Krisenstäbe in Sachsen und Brandenburg sind weiter in Alarmbereitschaft: In Sachsen steigen die Pegelstände entlang der Elbe, Brandenburg rüstet sich für ein Hochwasser an der Oder. In Bayern hat sich die Lage dagegen entspannt, wie die Behörden mitteilten. Nur an einzelnen Pegeln, zum Beispiel bei der Mündung der Isar in die Donau nahe dem niederbayerischen Deggendorf, seien zwischenzeitlich noch leichte Anstiege der Stände zu erwarten.