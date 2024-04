Update am Morgen: Wird die Börse Kopenhagen wieder aufgebaut?

Guten Morgen,

in Kopenhagen haben einige Menschen am Dienstag geweint. Sie standen auf den Straßen der Stadt und mussten mit ansehen, wie die wunderschöne Börse mit der wunderschönen Drachenspitze in Flammen aufging . Viele Dänen fühlen sich dem Gebäude nah, viele waren schockiert.

In der dänischen Zeitung Berlingske schreibt Architektur-Redakteur Holger Dahl darüber heute Morgen einen langen Text. Er ist voller Wärme und Leidenschaft für das Gebäude. Dass die Börse, die über die Jahrhunderte ein ums andere Mal renoviert wurde, genau so aussehen wird wie zu seiner Einweihung vor 400 Jahren, glaubt er nicht.

Lage im Nahost-Konflikt

EU will Sanktionen gegen Iran ausweiten: Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich bei ihrem Gipfeltreffen in Brüssel darauf verständigt, die Sanktionen gegen den Iran auszuweiten. "Insbesondere in Bezug auf unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs) und Raketen", heißt es in der verabschiedeten Gipfel-Erklärung.