Update am Abend: Die Zündschnur in Nahost wird kürzer

seit Monaten wird immer wieder vom "Pulverfass Nahost" gesprochen und geschrieben. Es werden Sorgen vor einem "Flächenbrand" in der Region geäußert. Die letzte Nacht hat viele dieser Sorgen wieder groß gemacht und die Zündschnur an diesem Pulverfass wieder einige Stücke verkürzt. Aber der Reihe nach:

Gegen zwei Uhr morgens wurde der Auslandschef der islamistischen Hamas, Ismail Hanija, in Irans Hauptstadt Teheran von einem "Gegenstand aus der Luft" tödlich getroffen. Bisher hat sich offiziell niemand zu dem Angriff bekannt, doch für den obersten Führer des Iran, Ajatollah Ali Chamenei, kommt nur ein Täter infrage: Israel. "Das kriminelle zionistische Regime (Israel) hat unseren Gast in unserem Haus ermordet", wird Chamenei auf seiner Website zitiert, und kündigt eine "harte Bestrafung" an. Auch die iranischen Revolutionsgarden haben eine "schmerzhafte und harte Antwort" angekündigt. Man sehe es als Irans Pflicht an, das Blut von Hanija zu rächen.

31.07.2024 | 2:46 min

Besonders brisant ist der Ort des Geschehens, berichtet unsere Korrespondentin Phoebe Gaa aus Teheran: die Tötung eines so engen Verbündeten Teherans, inmitten der Hauptstadt, sei eine Demütigung für das iranische Regime. Irans neuer Präsident Massud Peseschkian kündigte an, man werde die territoriale Integrität des Iran und auch seine Ehre verteidigen.

Man sieht daran, dass Iran das wahrscheinlich als einen Angriff auf sein Staatsgebiet wertet und das ist dann definitiv eine Eskalation in dem Konflikt. ZDF-Korrespondentin Phoebe Gaa in Teheran

Wie es nun weitergeht in der Region, ist schwer vorherzusehen. Die Attacke in Teheran wird als Versuch Israels gedeutet, stärker in die Offensive zu gehen und den Krieg in das Gebiet des Feindes zu verlegen. Israel versucht offenbar auch, seine Abschreckungsfähigkeit, die seit dem verheerenden Überraschungsangriff der Hamas auf das israelische Grenzgebiet am 7. Oktober vergangenen Jahres als massiv beschädigt galt, wiederherzustellen.

Die Hoffnung auf eine rasche Waffenruhe in Gaza ist nach den letzten 24 Stunden jedoch noch weiter in die Ferne gerückt.

Sicherheitsrisiko 5G-Netz?

Seit 2020 wird die nächste Mobilfunkgeneration 5G eingeführt. Damit soll das Netz in Deutschland verbessert werden und schnelles Internet an jeden Ort gebracht werden. Doch es gibt die Sorge, dass Deutschland damit in eine neue Abhängigkeit von China läuft: Schätzungen zufolge kommen im 5G-Zugangsnetz 59 Prozent der Komponenten von chinesischen Herstellern - allen voran von Huawei.

Um diese Abhängigkeit zu verhindern und auch um Spionage vorzubeugen, sollen in den nächsten Jahren ein Teil chinesischer Komponenten aus dem deutschen 5G-Zugangsnetz wieder ausgebaut werden. Und im 5G-Kernnetz dürfen nach Ende 2026 überhaupt keine chinesischen Komponenten mehr verbaut sein.

Das ZDF-Rechercheteam von " Die Spur " hat den Deal der Bundesregierung mit den Netzbetreibern unter die Lupe genommen und geht der Frage nach, ob sich unsere Netze durch das Ausbauen einiger Teile wirklich schützen lässt.

31.07.2024 | 28:39 min

Will "Kloppo" nie mehr Trainer sein?

Es gibt vermutlich Dutzende Fußball-Vereine oder gar Nationalverbände, die sich die Hände danach lecken, dass Jürgen Klopp bei ihnen als Trainer einsteigt. Klopp hatte nach der vergangenen Saison den FC Liverpool nach neun Jahren verlassen und sich erst einmal eine Auszeit verordnet. Trotzdem wurde er jüngst als Nachfolger des zurückgetretenen englischen Teammanagers Gareth Southgate ins Gespräch gebracht.

Beim Trainerkongress in Würzburg stellte er aber nun nochmal klar: Auf eine neue Trainerbank hat er im Moment absolut keine Lust.

Stand heute war es das für mich als Trainer. Ich habe nicht aus einer Laune heraus aufgehört, sondern das war eine generelle Entscheidung. Jürgen Klopp

"Ich werde irgendwas arbeiten. Ich bin zu jung, um nur noch Padel-Tennis und Enkelkinder zu machen. Ob das wieder Trainer sein wird? Das würde ich im Moment tatsächlich ausschließen." In einigen Monaten könne man vielleicht noch mal darüber sprechen, so Klopp. Er habe noch Lust, im Fußball zu arbeiten und Leuten mit seinen Erfahrungen und Kontakten zu helfen.

Olympia 2024 in Paris

31.07.2024 | 3:29 min

Die Höhepunkte des Tages kompakt zusammengefasst: unter anderem mit Triathlon der Männer und Frauen, dem deutschen Beachvolleyball-Duo und Handball.

Bleiben Sie immer auf dem Laufenden mit unserem Liveblog zu den Olympischen Spielen 2024

Bild des Tages

Quelle: dpa / Petros Giannakouris

Zwischen Nordkorea und Südkorea steht sonst eine kilometerlange Mauer, aber nicht bei den Olympischen Spielen. Nachdem Südkorea im gemischten Tischtennis-Doppel in Paris Bronze hinter Nordkorea und Olympiasieger China gewonnen hatte, stellten sich alle drei Teams auf dem Podium zum Gruppenfoto auf. Das gemeinsame Foto der beiden Länder wird teilweise als Zeichen grenzüberschreitender Einigkeit der beiden verfeindeten Länder gefeiert.

Weitere Schlagzeilen

Zahl des Tages

120 Milliarden Dollar. So hoch waren weltweit die Schäden durch Überschwemmungen, Unwetter und weitere Naturkatastrophen im ersten Halbjahr des Jahres. Die Schäden sind nach der halbjährlichen Katastrophenbilanz des Rückversicherers Munich Re zwar niedriger als im ersten Halbjahr 2023, aber höher als sowohl im zehnjährigen als auch im dreißigjährigen Schnitt. Teuerstes Ereignis war das Neujahrs-Erdbeben der Stärke 7,5 in Japan, das geschätzte Gesamtschäden von rund 10 Milliarden Dollar verursachte.

Rückversicherer Munich Re: Milliardenschäden durch Naturkatastrophen

