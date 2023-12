Das Gute zum Wochenende: 2023 - Was gut war

Ganz ehrlich: Was fällt Ihnen spontan beim Jahr 2023 ein? Ganz oben stehen wahrscheinlich solche traurigen Weltereignisse wie die Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine . Und schauen wir in unser Land, gibt es auch vieles zu benennen, was einem ziemlich die Stimmung verderben kann, wie der ewige Streit der Ampel-Koalition zum Beispiel oder die Haushaltskrise. Antisemitismus ist auf dem Vormarsch und der gesellschaftliche Zusammenhalt scheint immer mehr zu bröckeln.