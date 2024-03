Update am Abend: Bekommen wir die Klima-Kurve doch noch?

An diesem Punkt will das Projekt "Meet2respect" ansetzen und erstmals auch Workshops gegen Antisemitismus und Diskriminierung an Universitäten anbieten. Bisher war die Initiative vor allem an Schulen in Berlin, Brandenburg und Bayern unterwegs. Dabei besuchen muslimische und jüdische Religionsvertreter gemeinsam Kinder und Jugendliche im Unterricht, um Vorurteile zu entkräften und für Verständigung zu werben.