Update am Abend : Ein abnormaler Sommer und das böse K-Wort

Ex-US-Soldat wird in Deutschland behandelt: Der ehemalige US-Marineinfanterist Trevor Reed, der 2022 im Rahmen eines Gefangenenaustauschs aus russischer Haft freikam, ist bei Gefechten in der Ukraine verletzt worden. Nun wird er in Deutschland behandelt. Die Regierung in Washington warnt derweil explizit Soldaten vor Reisen in die Ukraine.