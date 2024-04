Update am Abend: Wegweisende Urteile fürs Klima und Familien

Guten Abend,

Zu wenig Klimaschutz in der Schweiz

Schweizer Seniorinnen hatten geklagt, weil sie durch ihr Alter besonders durch den Klimawandel gefährdet sind, beispielsweise wegen extremer Hitzewellen. Die europäischen Richterinnen und Richter entschieden, dass der mangelnde Klimaschutz in der Schweiz die Seniorinnen in ihren Menschenrechten verletzt - und somit auch, dass es ein Menschenrecht auf Klimaschutz gibt. Dieses Urteil könnte nun ein Präzedenzfall für weitere Klimaklagen sein.

Kartoffelchips statt Hostien im Gottesdienst sorgten in Italien für Diskussionen. In einem Werbespot für Chips sind Nonnen in einem Kloster zu sehen. Es sind keine Hostien mehr übrig, also bekommen sie Kartoffelchips - worüber sie sich freuen. Auf Instagram wurde das positiv, aber auch kritisch kommentiert.