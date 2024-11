Update am Abend: Klinikreform, Klima, Kaiserpinguin

Guten Abend,

zwei Jahre rang die Koalition um die Krankenhausreform. Die Ampel ist Geschichte, das Gesetzesvorhaben aber schafft es noch über eine entscheidende Hürde: Der Bundesrat lässt es am Mittag passieren, eine Anrufung des Vermittlungsausschusses findet nicht die nötige Mehrheit. Die Überweisung hätte vor der Neuwahl im Februar de facto das Aus für die Novelle bedeutet.



weniger, aber effizientere und besser spezialisierte Kliniken,

der finanzielle Druck auf die Häuser soll sinken,

die Versorgung soll besser werden. Nicht zuletzt unionsgeführte Bundesländer mahnten Nachbesserungen an, sehen die Versorgungssicherheit in Gefahr. Gesundheitsminister Karl Lauterbach warb dagegen noch einmal eindringlich für die Reform:

Was ab 2025 konkret geplant ist, haben wir hier zusammengetragen:

22.11.2024 | 1:32 min

Innerhalb zweier Landesregierungen kommt es bei der Abstimmung zum Eklat: Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher erhält noch auf dem Flur des Bundesrats ihre Entlassung - die Grünen-Politikerin will sich enthalten, das Land votiert dann aber für den Vermittlungsausschuss. "Ich kann mir da nicht auf der Nase rumtanzen lassen", sagt Ministerpräsident Dietmar Woidke von der SPD den Sendern RTL und ntv. Das Votum Thüringens wird gar nicht erst gezählt: Staatskanzleichef Benjamin-Immanuel Hoff von der Linken stimmt für den Vermittlungsausschuss, Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee von der SPD widerspricht.

Klimakonferenz: Verlängerung in Baku

UN-Klimagipfel dauern fast immer länger als geplant - auch in Aserbaidschan wird über diesen Freitag hinaus verhandelt. Ein zentraler Streitpunkt: Die Entwicklungsländer fordern 1,3 Billionen Dollar Finanzhilfen für Klimaschutz und -anpassung. Die Industriestaaten halten sich bedeckt, wollen vielmehr, dass auch wirtschaftlich starke Schwellenländer wie China sowie die Privatwirtschaft in den Kreis der Geber einbezogen werden. Ausrichter Aserbaidschan schlägt in einem jüngsten Textentwurf 250 Milliarden Dollar Finanzhilfen vor - zu wenig, sagen Klimaschützer und Entwicklungsländer in Baku.

22.11.2024 | 3:42 min

Selbst unter entschiedenen Fürsprechern einer Klimawende werden Zweifel am Sinn der Mammut-Konferenzen mit ihren abertausenden Teilnehmern laut. "Diese Konferenzen sind einfach nicht zielführend", sagt Klimaforscher Mojib Latif am Morgen im RBB-Sender Radio eins. Der Helmholtz-Forscher plädiert für kleinere Runden: Es seien die Länder in der Pflicht, die "den Karren in den Dreck gefahren haben".

Krise in Autobranche: Jobabbau bei Bosch

Allein 3.800 Jobs sollen in Deutschland wegfallen: Bosch will in den kommenden Jahren weltweit 5.550 Stellen abbauen. Der Automobilzulieferer verweist auf die schwierige Lage in der Autoindustrie bei gleichzeitig hohen Investitionskosten für die Antriebswende . Außerdem sei die Nachfrage bei Assistenzsystemen und im Bereich automatisiertes Fahren "nicht so wie prognostiziert". Die Gewerkschaften kritisieren das Ausmaß der Streichpläne als "Schlag ins Gesicht".

Wirecard-Anleger: Prozess in München

Die Wirecard-Pleite erschütterte den Finanzplatz Deutschland und brachte viele Kleinanleger um ziemlich viel Geld. Tausende klagen auf Schadenersatz, hoffen, zumindest einen Teil ihres Ersparten zurückzubekommen. Die Klagen richten sich vor allem gegen Ex-Chef Markus Braun und die Wirtschaftsprüfer von Ernst & Young. Vor dem Bayerischen Obersten Landesgericht laufen seit heute mündliche Verhandlung in einem Musterverfahren - es soll die Aufarbeitung beschleunigen, da die Richter sonst alle 8.500 Klagen einzeln abarbeiten müssten.

22.11.2024 | 1:36 min

Schneechaos: Unfälle im Südwesten

Starke Schneefälle führen in Süddeutschland zu Hunderten Unfällen. Allein in Baden-Württemberg zählt die Polizei innerhalb von 18 Stunden mehr als 380 Unfälle mit vielen Verletzten. In den meisten Fällen bleibt es laut Polizei aber bei Blechschäden.

22.11.2024 | 1:11 min

Weitere Schlagzeilen

Gesagt

Wir spielen gegen den aktuell stabilsten Gegner, den wir hätten bekommen können. „ Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann

Nicht Dänemark, nicht Kroatien - Italien heißt der Viertelfinalgegner der DFB-Auswahl in der Nations League . Bundestrainer Julian Nagelsmann sieht's wie immer sportlich: "Das ist gut für unsere Entwicklung, dass wir uns mit den besten Teams messen."

Ein Lichtblick

Es kommt wohl nicht oft vor, dass Kaiserpinguine von der Antarktis bis ganz nach Australien schwimmen. Genauer gesagt ist bisher nur dieser eine Fall bekannt. "Gus", so wurde der kleine Racker getauft, watschelte vor drei Wochen an einen Strand im Westen von Down Under. 3.400 Kilometer fern der Heimat wirkte er nach Augenzeugenberichten dort ziemlich verloren. Tierpfleger päppelten ihn wieder auf - heute nun wurde "Gus" an der Südküste wieder in die Freiheit entlassen. Er muss jetzt nur noch den Weg zurückfinden.

Quelle: dpa

Zahlen des Tages

120 Millionen Euro warten auf einen oder mehrere Gewinner - die Höchstsumme im Eurojackpot. Kleiner Dämpfer: Die Chance auf den Hauptgewinn liegt bei 1 zu 140 Millionen. Schnöder Mammon, irdische Mathematik. Weiten wir an dieser Stelle den Blick mit dem deutschen Astronauten Andreas Maurer. Der sagte einst: Die Wahrscheinlichkeit für die Existenz außerirdischen Lebens sei deutlich größer, als einen Sechser im Lotto zu gewinnen.

ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo. Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrerunter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

Streaming-Tipps für den Feierabend

Ohne Bauern kein Brot, kein Gemüse, kein Fleisch - und doch fühlen sich Landwirte mit ihren Problemen in Deutschland oft nicht gesehen. Was hilft gegen die Agrarkrise, und wie können wir unsere Landwirtschaft zukunftsfähig machen? Harald Lesch über die Zukunft unserer Landwirtschaft . (28 Minuten)

26.11.2024 | 28:08 min

Werde reich! Werde glücklich! Werde gesund! Das ist das Credo vieler Business-Coaches und Motivationstrainer. Ihr Geschäft boomt. Millionen Menschen bezahlen viel Geld auf der Suche nach Erfolg, Spiritualität oder Wohlbefinden. Rabea Westarp und Jan Stremmel beleuchten die Welt der Coaches (Drei Folgen à ca. 43 Minuten).

27.11.2024 | 42:37 min

Genießen Sie Ihren Abend!

Thorsten Duin und das gesamte ZDFheute-Team