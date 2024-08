Update am Morgen: Linke Doppelspitzen und linke Doppelrache

Guten Morgen,

Game over! Dieses Zeichen setzt die Doppelspitze kurz vor drei ostdeutschen Landtagswahlen, derweil in Thüringen Deutschlands erster und einziger Linke-Ministerpräsident Bodo Ramelow um seine Wiederwahl kämpft

35. Jahrestags des Paneuropäischen Picknicks: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht Sopron in Ungarn anlässlich des 35. Jahrestags des Paneuropäischen Picknicks. Mehrere Hundert Bürgerinnen und Bürger der DDR nutzten damals die vorübergehende Öffnung der ungarisch-österreichischen Grenze für eine Flucht in den Westen.

Vor 20 Jahren ging Google an die Börse. Damals kostete an der Technologiebörse Nasdaq eine Aktie 85 Dollar. Heute ist eine Aktie des Mutterkonzerns Alphabet rund 150 Dollar wert.

"Juice", die Esa-Mission zur Erforschung der Eismonde des Jupiters, startete im April 2023 in den Weltraum. Sie ist derzeit auf dem Weg zum Jupiter und hat noch sieben Jahre bis zu ihrem Ziel vor sich. Am 19. und 20. August fliegt "Juice" in einem einzigartigen Bremsmanöver an Erde und Mond vorbei.