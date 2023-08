Bis Ende des Jahres wird die Linke also zerfallen sein. In das, was von der jetzigen Linken noch übrig ist. Und in eine Partei um Linken-Ikone Sahra Wagenknecht. Das wird die Parteienlandschaft verändern, denn eine Wagenknecht-Partei dürfte ein echtes Problem für die AfD werden. Ist Wagenknecht das Gegengift zum AfD-Hoch? Wird die Spaltung der Linken am Ende die Ampel retten?