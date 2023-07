90′ +10 Spielende

90′ +8 Die letzten Minuten laufen und vor allem Lea Schüller ist nach ihrer Einwechslung sehr aktiv. Immer wieder zeigt sie sich als Anspielstation und sucht den schnellen Abschluss.

90′ +5 Wieder trifft Lea Schüller! Einen hohe Kopfballverlängerung landet bei der Eingewechselten, die den Ball aus vier Metern durch die Beine der Keeperin köpft. Aber die Fahne der Assistentin geht nach oben, weil Schüller bei der ursprünglichen Hereingabe bereits einen Schritt im Abseits stand.

90′ +3 Es ist ein herausragender Auftritt der Deutschen im zweiten Durchgang. Vor allem Jule Brand macht in der Offensive viel Feuer und ist immer wieder der Mittelpunkt von vielversprechenden Angriffen. Ein sehr überzeugender Auftritt der Mittelfeldakteurin.

90′ Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 9

90′ Tooor für Deutschland, 6:0 durch Lea Schüller

Das halbe Dutzend ist voll und somit der wohl höchste Sieg in dieser WM! Auf der rechten Seite setzt sich Freigang durch und legt die Kugel herausragenden an den Sechzehner ab zu Däbritz, die direkt abzieht. Er-Rmichi reagiert zwar stark, kann die Kugel aber nur nach vorne abprallen lassen. Dort steht Lea Schüller bereit, die den Ball aus sechs Metern einfach nur noch einschieben muss.

89′ Einwechslung bei Deutschland: Chantal Hagel

89′ Auswechslung bei Deutschland: Felicitas Rauch

87′ Die Marokkanerinnen beweisen weiterhin Kampfgeist und zeigen sich immer noch in der Offensive. Einen Eckball spielen sie kurz aus und Amani sucht aus der Distanz den Abschluss. Ihr Schuss aus 20 Metern ist jedoch sehr zentral angesetzt und kein Problem für Merle Frohms.

85′ Auch für Alexandra Popp ist Feierabend. Die Doppeltorschützin lässt sich vom Anhang bejubeln und wird durch Laura Freigang ersetzt.

83′ Einwechslung bei Deutschland: Laura Freigang

83′ Auswechslung bei Deutschland: Alexandra Popp

82′ Einwechslung bei Marokko: Najat Badri

82′ Auswechslung bei Marokko: Élodie Nakkach

82′ Einwechslung bei Marokko: Nesryne El Chad

82′ Auswechslung bei Marokko: Yas

82′ Yas wurde bei dem Gegentreffer am Kopf getroffen und musste länger behandelt werden. Für sie wird es wohl nicht weitergehen.

79′ Tooor für Deutschland, 5:0 durch Yas (Eigentor)

Erneut ist es ein Eigentor, dass in den Maschen der Marokkanerinnen landet. Wieder ist es ein Eckball, der den Treffer herbeiführt. Die Flanke wird von der rechten Seite in die Mitte getreten. Er-Rmichi faustet den Ball nach vorne und Yas an den Hinterkopf, der dadurch in Richtung eigenes Tor geht. Redouani versucht noch mit dem Oberschenkel abzuwehren, fälscht ihn aber über die eigene Linie ab. Es ist erneut ein bitterer Gegentreffer und das zweite Eigentor in Folge für Marokko.

77′ Wieder segelt eine Flanke, diesmal vom linken Halbfeld, von Rauch in den Strafraum. Mit diesen Hereingaben haben die marokkanischen Verteidigerinnen ihre Probleme. Die Kopfballabwehr landet auf der rechten Seite bei Brand, die volles Risiko geht und die Kugel volley nimmt. Der Ball geht aber deutlich über den Kasten.

75′ Gelbe Karte für Nicole Anyomi (Deutschland)

Anyomi steigt mit einer Grätsche gegen Redouani ein und sieht dafür die erste Gelbe Karte der Partie. Die kann man geben, weil sie ihre Gegnerin durchaus trifft. Für die erste Aktion hätte es eine Ermahnung wohl auch getan.

74′ Auf der rechten Seite zeigt Ouzraoui Diki ihre fußballerische Klasse und setzt sich mit einem starken Dribbling gegen zwei deutsche Verteidigerinnen durch. Aber sofort helfen zwei weitere Verteidigerinnen aus und stellen die Marokkanerinnen. Deutschland kommt wieder in Ballbesitz.

71′ Alexandra Popp ist jetzt eine Position weiter nach hinten gerückt und überlässt den Platz im Sturm für die eingewechselte Lea Schüller. Beide Spielerinnen scheinen sich direkt gut zu verstehen. Popp schickt Schüller durch und Er-Rmichi ist gezwungen aus dem Kasten zu kommen. Aber die Fahne geht ohnehin nach oben, da Schüller einen Schritt im Abseits stand.

69′ Beide Teams haben mittlerweile gewechselt. Bei den Nationalspielerinnen wurde dreimal gewechselt. Für Leupold, Bühl und Magull ist Schluss. Dafür sind Lattwein, Anyomi und Schüller neu im Spiel. Bei den Marokkanerinnen ist für Lahmari heute Feierabend. Sie wird durch Amani ersetzt.

67′ Einwechslung bei Marokko: Salma Amani

67′ Auswechslung bei Marokko: Anissa Lahmari

66′ Erneut nur Aluminium für Deutschland! Wieder fliegt ein Eckball der Deutschen in den Sechzehner und landet bei der Sara Däbritz. Sie kontrolliert den Ball und zieht aus zwölf Metern halblinker Position ab. Aber auch sie scheitert am Pfosten.

64′ Einwechslung bei Deutschland: Nicole Anyomi

64′ Auswechslung bei Deutschland: Klara Bühl

64′ Einwechslung bei Deutschland: Lea Schüller

64′ Auswechslung bei Deutschland: Lina Magull

64′ Einwechslung bei Deutschland: Lena Lattwein

64′ Auswechslung bei Deutschland: Melanie Leupolz

62′ Hanane Aït El Haj bleibt nach einer Aktion verletzt liegen. Nach einer kürzeren Unterbrechung geht es für sie jedoch weiter. Unterdessen scheint sich bei der deutschen Mannschaft ein Dreifachwechsel anzubahnen.

60′ Vor allem das Zusammenspiel Brand, Bühl, Magull funktioniert hervorragend. Die Spielerinnen tauschen dynamisch die Positionen und ziehen so immer wieder Löcher in die Defensive der WM-Debütantinnen. Das gefällt auch Cheftrainerin Martina Voss-Tecklenburg, die an der Seitenlinie mehrere Szenen mit Applaus würdigt.

57′ Es ist ein super zweiter Durchgang bis hierhin. Marokko kommt kaum hinterher und kann dem Druck der Deutschen nicht standhalten. Die Partie ist spätestens nach dem Eigentor natürlich durch und die Nationalspielerinnen können sich auf die ersten drei Punkte und einen gelungenen WM-Einstand freuen.

54′ Tooor für Deutschland, 4:0 durch Hanane Aït El Haj (Eigentor)

Ist das bitter! Nach einer wunderschönen Szene von Jule Brand mit sehenswertem Dribbling gibt es Eckball für die DFB-Auswahl. Der Ball segelt von der linken Seite durch den Strafraum und wird von der rechten Strafraumkante von Huth erneut scharf gemacht. Zunächst kann Nakkach mit dem Kopf nur in Richtung eigenes Tor verlängern und kurz vor der Linie verstolpert Aït El Haj die Kugel ins eigene Tor. Ein bitteres Eigentor, das den Spielstand hier mittlerweile ziemlich deutlich macht.

53′ Kaum gelobt, schon wird es brenzlich im Sechzehner der Deutschen. Nach einem Fehler im Aufbauspiel sind die deutschen Verteidigerinnen unsortiert und ein Steckpass kommt zu Lahmari durch. Die Marokkanerin verwandelt aus 13 Metern die Kugel ins rechte Kreuzeck. Doch erneut geht die Fahne hoch, der Treffer zählt nicht.

52′ Deutschland startet bärenstark in diesen zweiten Durchgang. Die Kugel läuft schön durch die eigenen Reihen, immer wieder brechen sie auf den Flügelpositionen durch und in der Defensive geht gerade kein Zweikampf verloren.

49′ Bühl scheitert am Pfosten! Es ist ein Bilderbuchstart der deutschen Nationalelf. Brand steckt zu Magull durch, die jedoch klar im Abseits steht. Die Mittelfeldakteurin sieht aber, dass Bühl neben ihr durch ist und lässt die Kugel einfach durch die Beine durch. Bühl versucht aus zehn Metern den Ball in die rechte Ecke zu zirkeln, scheitert aber am Aluminium. Danach geht die Fahne aufgrund der Abseitsstellung von Magull nach oben, das wäre wohl knifflig gewesen, da die Deutsche nicht aktiv ins Spielgeschehen eingegriffen hat. So bleibt eine Überprüfung überflüssig.

46′ Tooor für Deutschland, 3:0 durch Klara Bühl

Frisch aus der Kabine brauchen die Deutschen 25 Sekunden zum 3:0! Bühl erobert den Ball auf der linken Seite und bringt eine Hereingabe auf den zweiten Pfosten zu Brand. Die Nationalspielerin legt uneigennützig zu Magull ab, die aus fünf Metern an der Latte scheitert. Aber erneut bleibt die DFB-Auswahl dran und Brand kann im Sechzehner die Kugel zurück zu Bühl spitzelt. Aus acht Metern knallt sie den Ball stramm über die Linie und sorgt für die voraussichtliche Vorentscheidung.

46′ Anpfiff 2. Halbzeit

45′ +4 Halbzeitfazit:

Mit einer komfortablen 2:0 Pausenführung geht die DFB-Auswahl im ersten WM-Spiel gegen Marokko in die Kabine. Es war von Beginn an ein ordentlicher Auftritt der DFB-Frauen in dieser ersten Hälfte, die in der Defensive auf Sicherheit bedacht waren und in der Offensive viel Druck ausübten. Das machte sich früh bezahlt, als sich die deutschen Spielerinnen einen Ball in der gegnerischen Hälfte erobern konnten und dadurch den Kopfballtreffer von Alexandra Popp zum 1:0 in die Wege leiteten (11.). Danach wurden die Nationalspielerinnen jedoch etwas unsicherer und sie ließen die Marokkanerinnen durch Umschaltsituationen ins Spiel kommen. In dieser Phase waren zu viele Fehler im Spiel der DFB-Auswahl und die Abwehr war das ein oder andere Mal in Bedrängnis. Im letzten Abschnitt des ersten Durchgangs besserte sich das und vor allem im Angriff gab es wieder viel Druck. So konnte Popp mit ihrem zweiten Kopfballtreffer nach einem Eckball nachlegen und eine sichere Halbzeitführung herstellen (39.). In Durchgang zwei müssen sie aber konzentriert weiterspielen. Bis gleich!

45′ +4 Ende 1. Halbzeit

45′ +2 Richtung Ende der ersten Hälfte sind die DFB-Frauen erneut dominanter. Sie spielen sich in der gegnerischen Hälfte versucht und versuchen es immer wieder über die Flügel. Das Pressingverhalten in der Offensive ist bärenstark und sie lassen die Marokkanerinnen in dieser Phase kaum Luft und Zeit.

45′ Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

44′ Auf der linken Seite beackert Klara Bühl die Seitenlinie und bringt die Verteidigung immer wieder in Bedrängnis. Erneut marschiert sie die Linie entlang, und will am Sechzehner in die Mitte ziehen. Sie bleibt hängen und die Kugel kullert zu Popp, die aus 18 Metern einfach mal abzieht. Ihr Schuss geht jedoch deutlich über den Kasten.

42′ Nach dem Treffer tauchen auf einmal die Marokkanerinnen frei vor dem Kasten auf. Tagnaout wird hinter die Kette geschickt und läuft alleine auf Frohms zu. Sie versucht die deutsche Torhüterin zu umrunden, die jedoch wachsam bleibt und ihr den Ball vom Fuß spitzelt. Das gibt die nötige Sekunde damit drei Spielerinnen hinter den Ball kommen. Tagnaout versucht nochmal querzulegen, aber Huth geht dazwischen und kann diese gefährliche Szene entschärfen. Auch beim stand von 2:0 müssen die deutschen Spielerinnen hellwach bleiben.

39′ Tooor für Deutschland, 2:0 durch Alexandra Popp

Der folgende Eckball sorgt für das 2:0! Klara Bühl zieht den Ball von der linken Seite scharf in den Sechzehner. Am ersten Pfosten verpassen zwei Spielerinnen und der Ball senkt sich zentral im Fünfer ab. Kein Problem für Alexandra Popp, die aus kürzester Distanz den Flugkopfball ansetzt. Aus fünf Metern drückt die den Ball erneut per Kopf unhaltbar über die Linie und macht mit ihrem Doppelpack das 2:0 klar.

38′ Jule Brand wird in der gegnerischen Hälfte in Szene gesetzt und setzt sich stark gegen zwei Verteidigerinnen durch. Von links zieht sie in den Strafraum und sucht die Hereingabe, wird aber von Redouani hervorragend abgegrätscht und es gibt Ecke.

36′ In dieser Phase haben die deutschen Spielerinnen wieder alles im Griff. Sie lassen die Kugel laufen und halten die Gegnerinnen von sich fern. Außerdem gibt es weniger Fehler im Spielaufbau.

34′ Die Kugel zappelt im Netz! Sara Däbritz wird durch die Gasse geschickt und hat nur noch die Keeperin vor sich. Überlegt chippt sie den Ball aus zwölf Metern in die Maschen. Doch an der Seitenlinie geht die Fahne nach oben, weil Däbritz einen Schritt im Abseits stand. Richtige Entscheidung.

32′ Die Marokkanerinnen haben in dieser Szene etwas Glück. Aït El Haj trennt sich in der Defensive nicht rechtzeitig von der Kugel und wird von drei DFB-Spielerinnen unter Druck gesetzt. Jule Brand erobert den Ball, wird aber von der Unparteiischen wegen eines Fouls zurückgepfiffen. Da war die Schiedsrichterin sehr kleinlich und die Marokkanerinnen sind im Glück.

29′ Yas liegt im eigenen Sechzehner am Boden und muss kurz behandelt werden. Die Unterbrechung nutzen beide Teams die Möglichkeit für taktische Anweisungen. Für die Innenverteidigerin geht es weiter und die Partie läuft wieder.

27′ Aber in der Offensive funktioniert das Gegenpressing der Deutschen hervorragend. Nach einem erkämpften Einwurf auf der rechten Seite setzt sich Däbritz mit einer starken Bewegung durch und kann eine Flanke in die Mitte bringen. Die Verteidigerinnen können klären, jedoch direkt vor die Füße von Leupold, die aus 19 Metern volley abzieht. Ihr Abschluss geht platziert in die rechte Ecke und sieht gefährlich aus, aber Kassi bekommt ihr Bein dazwischen und kann den Schuss blocken.

24′ Wieder verlieren die Deutschen in der Aufbaubewegung die Kugel und bringen die Gegnerinnen somit ins Spiel. Tagnaout wird mit einem hohen Zuspiel in den Sechzehner bedient, kann sich gegen Hendrich jedoch nicht durchsetzen. Die Klärungsaktion landet aber im Halbfeld bei Chebbak, die aus 25 Metern zentraler Position einfach mal draufhält. Ihr Abschluss ist wuchtig, aber aus der Distanz kein Problem für Merle Frohms, die den Ball locker abfängt.

21′ Deutschland hat jetzt Schwierigkeiten Ruhe ins eigene Spiel zu bringen. Kleine Fehlerchen und Unsicherheiten sorgen dafür, dass die Marokkanerinnen etwas Aufwind bekommen. Die DFB-Frauen müssen wieder etwas Sicherheit ins eigene Spiel bringen.

18′ Ebenso eine Kontersituationen haben die Marokkanerinnen erneut gezeigt. Nach einer Balleroberung geht es blitzschnell in die andere Richtung. Lahmari schickt Tagnaout mit einem Pass auf die linke Seite an den Sechzehner. Die Mittelfeldakteurin steckt den Ball auf den Elfmeterpunkt durch zu Ayane, die jedoch stark von Doorsoun gestellt und nach außen abgedrängt wird. Danach erobert sich die Innenverteidigerin die Kugel. Ohnehin wird die Szene abgepfiffen, da Ayane einen Schritt im Abseits stand. Bei diesen Umschaltaktionen müssen die Nationalspielerinnen jedoch achtsam sein.

17′ Aber Marokko hält nach dem Gegentreffer gut dagegen. Die Nordafrikanerinnen scheinen nicht wirklich geschockt zu sein und versuchen sich durch den Gegentreffer nicht verunsichern zu lassen. Sie suchen ohnehin jeden Zweikampf und wirken in Kontersituationen gefährlich.

14′ Das ist ein Start nach Maß für die deutschen Spielerinnen, die mit der frühen Führung nun entspannt aufspielen können. Nach dem Rückstand müssen die Marokkanerinnen jetzt antworten, was zusätzliche Räume liefern wird.

11′ Tooor für Deutschland, 1:0 durch Alexandra Popp

Das DFB-Frauenteam ist im Turnier angekommen! Nach einem starken Angriff bleiben die Deutschen am Drücker und erobern sich die Kugel in der gegnerischen Hälfte zurück. Die Marokkanerinnen sind unsortiert und so reicht ein Steckpass von Brand auf die rechte Seite, damit Hendrichs viel Zeit zum flanken bekommt. Die Hereingabe von der Grundlinie ist punktgenau und findet den Kopf von Alexandra Popp im Zentrum. Er-Rmichi kommt aus dem Kasten, verfehlt aber die Faustabwehr, wodurch Popp aus sechs Metern den Ball locker ins Tor köpfen kann.

10′ Gegen den Ball agieren die Marokkanerinnen mit einem 4-4-2. Die zwei Angreiferinnen laufen die ballführende Spielerin an und die beiden Ketten stehen kompakt in der eigenen Hälfte. Das macht es der DFB-Auswahl zu Beginn schwer, an den Sechzehner zu kommen.

8′ Auf der linken Seite verliert Bühl nach einer Ballannahme die Kugel und sofort leiten die atlas lionesses, so der Spitzname der Marokkanerinnen, den Konter ein. Ein weiter Ball reicht, bis Ayane in der Offensive durch ist und an den Sechzehner gehen kann. Aber Doorsoun ist zur Stelle und kann die Szene entschärfen.

6′ Die DFB-Frauen starten konzentriert in diese Begegnung. Sie lassen den Ball laufen und versuchen direkt Tempo aufzunehmen, sobald sie die erste Kette überspielt haben. Dabei rückt Svenja Huth auf der rechten Seite immer wieder mit nach vorne und sorgt für extra Gefahr.

4′ Klara Bühl tritt den Standard von der linken Strafraumecke scharf in die Mitte. Sie zieht die Hereingabe an den Fünfmeterraum mit der Hoffnung, dass eine Mitspielerin ein Bein an den Ball bekommt. Doch keine Spielerin steht bereit uns so geht ihre Hereingabe knapp einen Meter am rechten Pfosten vorbei.

3′ Ein langer Ball von Hendrich auf die rechte Seite ist viel zu weit für Huth. Doch die Außenverteidigerin bleibt dran und erobert sich an der Eckfahne die Kugel zurück. Sie legt an den Sechzehner ab zu Däbritz, die den Ball auf die linke Seite verlagern möchte. Bei ihrem Zuspiel geht der Ball an den Arm einer Marokkanerin und es gibt Freistoß aus guter Position.

1′ Der Ball rollt und die deutsche Nationalelf hat angestoßen. Sie lassen die Kugel gleich von Anfang an konzentriert laufen und die Marokkanerinnen versuchen dazwischen zu kommen.

1′ Spielbeginn

Toni Penso aus den USA wird die Partie heute leiten und führt die Spielerinnen auf den Rasen in Melbourne. Die Stimmung im AAMI Park ist herausragend und das Stadion bestens gefüllt. Die Nationalhymnen erklingen und gleich kann es losgehen. Das DFB-Frauenteam startet in dieses Turnier. Wir freuen uns auf eine spannende Auftaktbegegnung.

Die Testspielphase kurz vor dem Turnier verlief für die DFB-Auswahl eher mäßig. Nach einem knappen Sieg gegen Vietnam gab es die unangenehme 3:2 Niederlage gegen Sambia, bei welcher die deutschen Frauen keine gute Vorstellung abgeliefert haben. Diese Testspiele dürften jedoch eine Warnung an das gesamte Team gewesen sein. Ab heute zählt es dann die gewohnte Leistung der vergangenen Jahre auf den Platz zu bringen und gegen Marokko nichts anbrennen zu lassen.

Die Aufstellungen beider Mannschaften sind da. Nachdem Deutschland ohnehin auf die Langzeitverletzten Giulia Gwinn und Linda Dallmann verzichten muss, hat es auch erwartungsgemäß bei Lena Oberdorf nach ihrer Oberschenkelblessur nicht für die Startelf gereicht. Auch Marina Hegering sitzt erstmal auf der Bank und muss in der Defensive ersetzt werden. Im zentralen Mittelfeld übernimmt daher Melanie Leupolz. Ansonsten gibt es keine großen Überraschungen in der Startaufstellung. Die Nationalelf startet in einer 4-2-3-1 Formation. Vorne im Sturm steht natürlich Kapitänin Alexandra Popp, die bei ihrer vierten Weltmeisterschaft (zweimal Viertelfinale, einmal Halbfinale) unbedingt nochmal nach der ganz großen Trophäe greifen möchte.

Für Marokko ist es die erste Teilnahme bei einer Weltmeisterschaft. Qualifiziert haben sich die marokkanischen Frauen über die Afrikameisterschaft. Als Gastgeberinnen waren sie automatisch für das Turnier qualifiziert und erreichten mit dem zweiten Platz zusätzlich die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. Dabei wollen die Marokkanerinnen nicht als Lückenfüller betrachten. „Wir sind nicht nur hergekommen, um das Turnier aufzufüllen, sondern um zu konkurrieren“, zeigte sich Kapitänin Ghizlane Chebbak vor dem Start der WM kämpferisch. Sicher ist, dass die Marokkanerinnen bei ihrer WM-Prämiere in Melbourne um 18:30 Uhr Ortszeit alles geben werden, um die DFB-Auswahl unter Druck zu setzen.

In der Gruppe H trifft das DFB-Frauenteam auf die Nationalmannschaften von Marokko, Kolumbien und Südkorea. In jede Begegnung geht die DFB-Auswahl als Favorit in die Partie und das Erreichen der KO-Runde gilt eigentlich als Pflicht. Mit Blick auf die jüngsten Turniere von deutschen Nationalmannschaft sind die DFB-Frauen dennoch gewarnt. Auch vor dieser Begegnung betonte Cheftrainerin Martina Voss-Tecklenburg die Marokkanerinnen nicht zu unterschätzen: „Marokko hat sich in den letzten zwei Jahren sehr gut entwickelt. Die Marokkanerinnen werden mit Herzblut spielen, sie können verteidigen, sie werden versuchen, Standards herauszuarbeiten.“ Ein Spaziergang zum ersten Gruppensieg wird das somit mit Sicherheit nicht für die DFB-Auswahl.

Heute geht es los! Die DFB-Elf der Frauen startet in die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. Nach der erfolgreichen Europameisterschaft, trotz Finalniederlage gegen England, im vergangenen Jahr ist die Euphorie auf dieses wichtige Turnier nur noch viel größer geworden. Auch wegen dem Erreichen des Finales in der EM und dem zweiten Platz im aktuellen FIFA-Ranking gehört die deutsche Nationalmannschaft zum erweiterten Favoritenkreis. Gegen die marokkanischen Frauen wollen sie im ersten Gruppenspiel die Weichen für einen erfolgreichen Turnierverlauf stellen und gehen natürlich als großer Favorit in diese Auftaktbegegnung.