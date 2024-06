Update am Morgen: Versuch einer Versachlichung

Guten Morgen,

zumindest auf diesen einen gemeinsamen Nenner dürften sich beim Thema Migration wohl alle verständigen können: dass es der Debatte nicht an Sprengkraft fehlt. Vielleicht ist das auch gar nicht so verwunderlich, schließlich werden hier sehr viele sehr große Themen und auch sehr große Gefühle verhandelt - und nicht selten miteinander vermischt: Mitleid, Angst, der Vorwurf der Hartherzigkeit und der der Naivität, um nur einige zu nennen.

Der Angriff von Mannheim - mutmaßlich islamistisch motiviert, mutmaßlich begangen von einem Mann, der vor rund zehn Jahren als Asylsuchender aus Afghanistan kam - diese Tat, so zeigt ein Blick in die sogenannten "Sozialen Netzwerke", dürfte die Versachlichung der Debatte weiter erschweren. Eine Versachlichung, die mit möglichst ruhigem Puls jeweils beides anerkennt: Chancen und Risiken, Vorteile und Nachteile, Bereicherungen und Probleme. Und möglichst unvoreingenommenen und ohne Pauschalisierungen auf sämtliche Aspekte schaut - und sämtliche Beteiligte.

Probleme, wie Islamismus, müssten im gemeinsamen Diskurs gelöst werden, so Islamismus-Experte Güvercin. Das funktioniere nicht, wenn die gesellschaftliche Spaltung voranschreitet.

Genau das versuchen wir heute, in Frontal - auch mit Blick auf die Europawahl: Welchen Anteil hat Deutschland bei der Aufnahme von Asylsuchenden, wie hoch sind die Kosten, welche Chancen ergeben sich für den Arbeitsmarkt, welche Hürden gibt es bei der Integration, lohnt ein Blick nach Dänemark, welche Erfahrungen haben die Briten mit ihrem Brexit gemacht und wie aussichtsreich sind jene Maßnahmen, mit denen die Bundesregierung irreguläre Migration eindämmen will?

Dies sind einige der Fragen, mit denen wir uns beschäftigen, heute ab 21 Uhr. Wir beginnen mit einer kleinen Erinnerung daran, dass es auch eine weitaus weniger polarisierte, eine sehr harmonische Variante dieses selben Deutschlands noch vor relativ kurzer Zeit gab - und, vielleicht, in absehbarer Zeit, auch wieder geben wird. Mehr will ich jetzt nicht verraten, Sie sollen ja auch noch einschalten, oder später klicken - in unsere Mediathek.