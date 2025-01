Update am Morgen: Das große Schweigen und Vertuschen 

Guten Morgen,

mit 13 Jahren wurde Katharina Kracht von einem verheirateten Pfarrer und Vater von zwei Kindern missbraucht. Schon lange kämpft sie um Gerechtigkeit und Aufklärung in der Evangelischen Kirche Deutschland (EKD). Auf ihrer Webseite "Vertuschen beenden" sammelt und dokumentiert sie Fälle von Menschen, die wie sie von Kirchenvertretern missbraucht wurden.

Vor einem Jahr haben sie und viele andere Betroffene sich noch Hoffnung gemacht, dass endlich etwas passieren wird. In der sogenannten ForuM-Studie hatten sich Wissenschaftler intensiv mit Fällen von sexualisierter Gewalt und Missbrauch in der evangelischen Kirche auseinandergesetzt. 46 konkrete Empfehlungen richteten die Forscher darin an die EKD, doch bis heute ist nicht viel passiert.

Wir stoßen auch nach der ForuM-Studie auf die gleichen Widerstände wie vorher. „ Katharina Kracht, Missbrauchsopfer

Auch eine Dunkelfeldstudie, die viele fordern, um wirklich das Ausmaß erfassen zu können, lehnt die EKD ab, so lange nicht auch andere Institutionen wie beispielsweise Schulen mit einbezogen werden.

Im Interview mit meiner Kollegin Ulrike Rödle sagt die Vorsitzende der EKD, Kirsten Fehrs: "Wir möchten ja, dass sich die Menschen, die betroffen sind, melden. Es geht uns gerade nicht darum, es nicht anzugucken, sondern wir brauchen in dieser Gesellschaft eine Sensibilität und das heißt, es muss aus dem Tabu heraus."

Für viele Betroffene wie Katharina Kracht sind das allerdings nur noch Worte, denen keine Taten folgen. Sie prangern an, dass Aufarbeitung weiterhin keine Rolle spielt in der evangelischen Kirche. Denn die ForuM-Studie hat auch offengelegt: Jeder zweite Täter war ein Mehrfachtäter. Das Dunkelfeld ist also lange noch nicht ausgeleuchtet. Für die Betroffenen ist das schwer zu ertragen. Den Glauben an die Institution Kirche haben viele von inzwischen verloren.

Meike Srowig, stellvertretende Leiterin des heute journal

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Ukraine-Hilfen werden zur Wahlkampf-Munition: Um die Finanzierung weiterer Ukraine-Hilfen ist eine Schlammschlacht zwischen den Parteien ausgebrochen. Die Spitzenkandidaten teilen heftig aus. Warum eine Einigung so schwer ist.

Putins Plan - Gefahr der Schattentanker: Putins Schattenflotte nutzt ausgeklügelte Methoden, um ihre Spuren auf den Weltmeeren zu verwischen. Wir sind den Schiffen gefolgt, kennen die Routen und wissen, wie sie operieren.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine

Was heute noch wichtig ist

Donald Trump spricht in Davos: Der neue US-Präsident soll beim Weltwirtschaftsforum eine Rede halten. Am späten Nachmittag soll er digital aus den USA zugeschaltet werden.

Friedrich Merz hält Grundsatzrede: Der Unions-Kanzlerkandidat wird in der Körber-Stiftung eine außenpolitische Grundsatzrede halten. Darin wird er eine sehr viel stärkere Europa-Politik Deutschlands anmahnen.

Oscar-Nominierungen werden bekannt gegeben: Heute stehen die wegen der Brandkatastrophe in Kalifornien zweimal verschobenen Oscar-Nominierungen an. Die 97. Verleihung der Oscars soll wie geplant am 2. März in Hollywood über die Bühne gehen.

Ausführlich informiert

Freiheit für Hunderte Kapitol-Stürmer: Präsident Trump begnadigt alle Verurteilten des Sturms auf das Kapitol. Welche Auswirkungen das auf den Rechtsextremismus in den USA haben könnte - die Analyse bei ZDFheute live. Präsident Trump begnadigt alle Verurteilten des Sturms auf das Kapitol. Welche Auswirkungen das auf den Rechtsextremismus in den USA haben könnte - die Analyse bei ZDFheute live.

Champions League

Der FC Bayern muss mehr denn je um die direkte Qualifikation für das Achtelfinale der Champions League bangen: Nach dem 0:3 bei Feyenoord Rotterdam droht die Playoff-Runde.

Unter dem Link finden Sie alle Spiele und alle Tore der UEFA Champions League sowie ausführliche Zusammenfassungen der Spiele mit deutscher Beteiligung.

Heute vor ...

... fünf Jahren wird wegen der Corona-Epidemie das chinesische Wuhan vollständig abgeriegelt. Die Bewohner der Millionenmetropole, in der das neuartige Coronavirus zuerst aufgetreten war, dürfen die Stadt nur noch mit Sondergenehmigung verlassen. Die Stadt bleibt 76 Tage von der Außenwelt abgeriegelt.

Filmstart

Wetter zu schmuddelig? Die Couch zu fade? Vielleicht hilft Kino! Ab heute ist die opulente Neuverfilmung des "Graf von Monte Christo" zu sehen. Nach Jean Marais, Richard Chamberlain und Gérard Depardieu schlüpft jetzt Pierre Nimey in die Rolle des Titelhelden.

Gesagt

Millionäre und Milliardäre warnen auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, extremer Reichtum sei eine Gefahr für die Demokratie. In einem Offenen Brief an Staats- und Regierungschefs fordern sie höhere Steuern für Superreiche wie sie selbst.

Weitere Schlagzeilen

So wird das Wetter heute

Am Donnerstag regnet es vor allem in der Osthälfte. Oberhalb von etwa 300 bis 500 Metern mischen sich auch Flocken unter. Dabei kann es glatt auf den Straßen werden. Im Tagesverlauf wird es von Westen her oft wieder trocken, aber es bleibt meist trüb. Bei einem starken Westwind werden zwei bis neun Grad erreicht.

