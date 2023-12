Update am Morgen: Lärm und lange Linien

Update am Morgen

Guten Morgen,

jeden Morgen geben wir Ihnen an dieser Stelle einen Ausblick auf das, was wichtig wird. Häufig kommen dann zu den Dauerkrisen neue dazu und die alten scheinen von einer Lösung weit entfernt. Sicher kennen Sie Menschen, die nichts mehr wissen wollen von diesem ausweglos scheinenden Abgrund an Krisen, Kriegen und Gegensätzen.

Aber ist wegschauen und ignorieren die richtige Reaktion - also weniger Informiertheit in einer Verdichtung von Krisen? Mag auch Unwissenheit manchmal als Glück erscheinen, in Wahrheit beschränkt sie uns, Entscheidungen zu treffen und die eigene Welt aktiv zu gestalten.

Achten Sie deshalb nicht nur auf den Lärm der Schlagzeilen. Es ist einfach, sich in ihrem täglichen Getose zu verlieren und damit auch den Blick auf das "Große Ganze", auf Ursachen und Folgen.

28.12.2023 | 34:11 min

Die langen Linien zeichnet beispielsweise ZDFheute live mit Egon Ramms . Der ehemalige Heeresgeneral und ranghohe Nato-Kommandeur hat den russischen Überfall auf die Ukraine vom ersten Moment an im ZDF begleitet und zieht ein Fazit mit Blick auf das dritte Kriegsjahr: "Die westlichen Staaten haben bisher zu wenig geliefert, und sie haben zu spät geliefert."

Wenn der Westen nicht wolle, so Ramms, dass sich Putin mit seinem Machtanspruch durchsetze, "dann müssen wir der Ukraine liefern, sonst kann es sein, dass uns das irgendwann auf unsere eigenen Füße fällt. Und das wäre dann erstens teurer, zweitens blutiger und wahrscheinlich auch für uns mit Blick auf unseren Freiheitswillen, den wir haben, kaum erträglich".

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und Ihre Treue in diesem Jahr und versprechen, auch im neuen Jahr an Ihrer Seite zu sein, mit klaren, verständlichen und relevanten Nachrichten. Denn in einer Welt, die unübersichtlicher wird, ist es wichtiger denn je, Bescheid zu wissen.

Kommen Sie gut durch den Tag,



Thomas Heinrich, Redaktionsleiter der heute-Sendungen

Lage im Nahost-Konflikt

Israels Armee bedauert zivile Opfer in Gaza: Zahlreiche Menschen sollen an Heiligabend bei Luftangriffen im Gazastreifen ums Leben gekommen sein. Israels Armee äußerte Bedauern über den Tod von Zivilisten.

Schlechte Sicht, Panzerlärm bei versehentlicher Geiseltötung: Nach der versehentlichen Tötung dreier Geiseln im Norden des Gazastreifens durch israelische Soldaten vor zwei Wochen hat das Militär neue Erkenntnisse zu dem Vorfall veröffentlicht.

"Die Zeit läuft ab": Nahost-Experte Daniel Gerlach sagt im ZDF, "Feuerpausen sind nicht nur aus humanitären Gründen unerlässlich". Je mehr von Gaza zerstört sei, desto unvorstellbarer werde eine politische Zukunft.

28.12.2023 | 5:45 min

Alle Entwicklungen finden Sie jederzeit in unserem Liveblog zur Lage in Nahost

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Klinik im Donbass - mehr Frühgeburten im Krieg: In einer Klinik im ukrainischen Donbass gibt es seit der russischen Invasion mehr Frühgeborene. Im nicht besetzten Teil ist es das einzige Krankenhaus, das Babys und Müttern helfen kann. In einer Klinik im ukrainischen Donbass gibt es seit der russischen Invasion mehr Frühgeborene. Im nicht besetzten Teil ist es das einzige Krankenhaus, das Babys und Müttern helfen kann.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine

Was heute noch wichtig ist

Auch US-Staat Maine schließt Trump von Vorwahl aus: Nach Colorado hat mit Maine ein zweiter US-Bundesstaat den früheren Präsidenten Donald Trump von den Präsidentschaftsvorwahlen seiner Partei ausgeschlossen. Nach Colorado hat mit Maine ein zweiter US-Bundesstaat den früheren Präsidenten Donald Trump von den Präsidentschaftsvorwahlen seiner Partei ausgeschlossen.

Eröffnung der Aktion Dreikönigssingen 2024: Mit einem Gottesdienst in Kempten wird das Dreikönigssingen 2024 heute eröffnet. Veranstalter ist das Bistum Augsburg. Rund 600 Sternsinger ziehen anschließend durch die Stadt. Jedes Jahr sammeln als "heilige drei Könige" verkleidete Kinder an den Haustüren ihrer Gemeinden Geld für Hilfsprojekte in verschiedenen Teilen der Welt.

Grafik des Tages

Haben Sie schon einen Neujahrsvorsatz gefasst? Falls nicht, sind hier ein paar Inspirationen. Und falls Sie damit gar nichts anfangen können, empfehlen wir Ihnen Punkt Nummer 8.

Quelle: ZDF

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 28.12.2023 | 2:05 min

ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo. Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrerunter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

So wird das Wetter heute

Am Freitag regnet es im Nordwesten selten, sonst im Norden häufig. Dazu kommt ein starker Südwestwind mit Sturmböen an der Nordsee. Südlich des Mains bleibt es trocken und teils auch freundlich. Die Temperatur steigt auf Werte von 7 bis 12 Grad.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Anna Grösch