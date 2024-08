Update am Morgen: Die ungewöhnlich schönen Spiele von Paris

Guten Morgen,

was für ungewöhnlich schöne Olympischen Spiele . Fiebern Sie auch mit, wenn Ruderer Oliver Zeidler Gold gewinnt oder die deutschen Hockey-Damen knapp an Argentinien scheitern? Paris liefert großartige Bilder und Geschichten, musikalisch untermalt von Céline Dion auf dem Eiffelturm und verstärkt durch die sozialen Netzwerke.

Weitere Olympia-Highlights

Lage im Nahost-Konflikt

Was heute noch wichtig ist

US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris verkündet heute ihren Vize-Kandidaten - und startet direkt mit ihm in den Wahlkampf. Das Duo der Demokraten will sich bei einer Veranstaltung in Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania präsentieren, einem der sogenannten Swing States. Danach werden die beiden durch weitere umkämpfte Bundesstaaten touren, in denen nicht traditionell die Demokraten oder Republikaner die Nase vorn haben.

Gedenken an Hiroshima: In Japan wird des Atombomben-Abwurfs auf die Stadt Hiroshima durch die USA vor 79 Jahren gedacht. Am Morgen des 6. August 1945 hatte ein Bomber der US-Armee eine Uranium-135-Bombe über Hiroshima abgeworfen. Unmittelbar danach und in den ersten Monaten nach dem Angriff starben etwa 140.000 Menschen, in den folgenden Jahren tötete die radioaktive Strahlung weitere 60.000 Menschen.