Update am Morgen: Parkinson - Kampf für die Zukunft

Guten Morgen,

heute ist Welt-Parkinson-Tag. Warum heute? Es war der englische Arzt James Parkinson, der im Jahr 1817 die Hauptsymptome der Krankheit als "Schüttellähmung" in einem Buch erstmals ausführlich beschrieb. Seine Arbeit legte den Grundstein für das Verständnis und die Forschung an der Krankheit. Geboren wurde James Parkinson am 11. April 1755 - und seit 1997 wird an diesem Tag an ihn erinnert und über die Symptome der neurodegenerativen Erkrankung informiert.

Schätzungen der Deutschen Gesellschaft für Parkinson zufolge gibt es weltweit mehr als sechs Millionen Parkinson-Patienten, allein in Deutschland sind bis zu 400.000 Menschen betroffen.

Der US-Schauspieler Michael J. Fox war erst 29 Jahre alt, als bei ihm Parkinson diagnostiziert wurde. Zu diesem Zeitpunkt war er auf dem Höhepunkt seines Ruhmes - auch die Deutschen kannten ihn aus dem Film "Zurück in die Zukunft", in dem er als abenteuerlustiger Sunnyboy im rasanten Rennwagen seines Erfinderfreundes in die Vergangenheit und damit in die Jugend seiner Eltern katapultiert wurde.

Erst sieben Jahre nach der Diagnose machte Fox seine Krankheit öffentlich und wurde in den folgenden Jahrzehnten zu einer wichtigen Stimme im Kampf gegen Parkinson - seine Stiftung sammelte mehr als zwei Milliarden Dollar und beteiligte sich an medizinischen Studien, die wichtige Fortschritte in der Forschung erzielten.

12.05.2023 | 13:24 min

Michael J. Fox trat in den letzten Jahren trotz seiner voranschreitenden Krankheit wieder häufiger in den Medien auf, sprach über seine Ängste, die schmerzhaften Verletzungen durch Stürze und den kräftezehrenden Kampf gegen seinen körperlichen und geistigen Verfall. Er wisse, dass er keine achtzig werden würde, sagte er 2020 in einem Interview mit dem US-Sender ABC. Und er verriet auch, dass ihm in Momenten großer Verzweiflung ein Satz seines verstorbenen Schwiegervaters immer wieder neuen Mut schenke:

Es wird besser Kiddo, es wird besser. Das letzte, was Dir ausgeht, ist die Zukunft. Schwiegervater von Michael J. Fox

Unser tägliches Service-Magazin Volle Kanne berichtet heute Morgen über die Fortschritte in der Parkinson-Forschung.

Kommen Sie gut durch den Tag!

Susanne Biedenkopf, Leiterin der ZDF-Redaktion für Wirtschaft, Recht, Service, Soziales und Umwelt

Lage im Nahost-Konflikt

Söhne von Hamas-Chef Hanija in Gaza getötet: Bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen sind drei Söhne von Hamas-Chef Ismail Hanija getötet worden. Hanija, der in Katar lebt, spricht von einem "Märtyrertod". Bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen sind drei Söhne von Hamas-Chef Ismail Hanija getötet worden. Hanija, der in Katar lebt, spricht von einem "Märtyrertod".

Spanien will bald Palästinenserstaat anerkennen: Spanien kündigt an, bald einen palästinensischen Staat anzuerkennen. Das sei im "geopolitischen Interesse Europas" sagte Regierungschef Sánchez im Parlament. Spanien kündigt an, bald einen palästinensischen Staat anzuerkennen. Das sei im "geopolitischen Interesse Europas" sagte Regierungschef Sánchez im Parlament.

Alle Entwicklungen finden Sie jederzeit in unserem Liveblog zur Lage in Nahost

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Plan zum Wiederaufbau der Ukraine beschlossen: Das Bundeskabinett hat einen 15-Punkte-Plan zum Wiederaufbau der vom Krieg zerstörten Ukraine beschlossen. Vorbild soll die KfW sein.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine

Was heute noch wichtig ist

Jeder Zehnte lebt auf zu beengtem Raum : Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen, dass immer mehr Menschen zu Hause zu wenig Platz haben. Das hat Folgen.

Zinsentscheidung der EZB erwartet: Die Europäische Zentralbank (EZB) entscheidet über die Zinsen im Euroraum. Experten erwarten mit großer Mehrheit, dass die Währungshüter um Notenbank-Chefin Christine Lagarde wie schon auf den vier vorangegangenen Zinssitzungen an den Schlüsselsätzen nicht rütteln werden.

Treffen der EU-Finanzminister: Die europäischen Finanzminister treffen sich in Luxemburg. Themen sind dabei unter anderem die Wettbewerbsfähigkeit der EU, der digitale Euro sowie die Finanzierung der Ukraine. Bundesfinanzminister Christian Lindner dürfte sich am Donnerstagnachmittag vor der Presse äußern.

Ausführlich informiert

10.04.2024 | 12:33 min

Bayerns Bußgelder für Cannabis-Verstöße seien "unverhältnismäßig hoch", sagt der Strafverteidiger Konstantin Grubwinkler bei ZDFheute live. Söders Strafen könnten aber "eine Ankerwirkung" für andere Länder haben.

Champions League

Lange sah es nicht gut aus für Borussia Dortmund im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Atlético Madrid. Dank eines späten Treffers von Sebastien Haller nimmt der BVB aber eine knappe 1:2-Niederlage mit, die fürs Rückspiel hoffen lässt.

10.04.2024 | 2:58 min

Unter dem Link finden Sie alle Spiele und alle Tore der UEFA Champions League sowie ausführliche Zusammenfassungen der Spiele mit deutscher Beteiligung.

Zahl des Tages

4. Bei Dienstreisen mit weniger als vier Stunden Flugzeit gilt . Bei Dienstreisen mit weniger als vier Stunden Flugzeit gilt künftig für Bundestagsabgeordnete: Economy statt Business Class. So sollen die stark gestiegenen Reisekosten der Parlamentarier gesenkt werden.

Ein Lichtblick

Gesagt

Ich wünsche mir, etwas weniger traurig zu sein. Amy Winehouse, Sängerin

Beehive-Frisur, ausgeprägter Lidstrich und Retro-Klamotten aus den 1960ern: Amy Winehouse wird Mitte der 2000er zum Weltstar, vor allem mit Songs wie "Back to Black" und "Rehab". Mit 27 Jahren starb die Britin an einer Alkoholvergiftung. Heute kommt das Biopic "Back to Black" über Amy Winehouse in die Kinos. Schauspielerin Marisa Abela spielt die Musikerin.

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 10.04.2024 | 1:48 min

ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo. Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrerunter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

So wird das Wetter heute

An diesem Donnerstag zieht über den Norden ein Regengebiet durch, der sich nach Osten hin abschwächt. Im Süden zeigt sich die Sonne länger. Dazu werden 13 bis 20 Grad erreicht.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Nicola Frowein