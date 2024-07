Update am Morgen: Hightech im Krieg

Guten Morgen,

Der Bundeskanzler ( SPD ) stellt sich heute in Berlin den Fragen der Hauptstadtmedien. Dabei dürfte eine Vielzahl von Themen auf Scholz warten: der Krieg in der Ukraine , die Entwicklung der Wirtschaft und die Landtagswahlen im Osten.

Die Olympischen Spiele in Paris

Der Countdown für die Olympischen Sommerspiele in Paris läuft. Während die große Eröffnungsfeier erst am Freitag (ab 19:30 Uhr) startet, beginnen die ersten Athletinnen und Athleten bereits früher: Am Mittwoch eröffnen die ersten Wettbewerbe, unter anderem im Fußball und Rugby.

Ihre Hits wie "Let's get Loud" oder "Jenny from the Block" gehen direkt ins Ohr - heute wird Popstar Jennifer Lopez 55 Jahre alt. Die in der Bronx geborene Lopez gilt als eine der einflussreichsten Entertainerinnen mit lateinamerikanischen Wurzeln. Dabei geholfen hat ihr auch ihr großes Selbstbewusstsein: