Update am Morgen: Das Ende der Kandidaten-Kandidaten

Guten Morgen,

So wild die letzten Berliner Tage waren, so gering ist die Bewegung in unserer Sonntagsfrage. Die Union verliert leicht, die FDP verharrt unter der Fünf-Prozenthürde, und der BSW -Hype scheint gestoppt - das sind die wesentlichen Ergebnisse. In Koalitionsmöglichkeiten ausgedrückt: Sowohl für eine Große Koalition als auch für Schwarz-Grün gäbe es momentan eine Mehrheit.

Lage im Nahost-Konflikt

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Was heute noch wichtig ist

Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen geht zu Ende: Die Weltklimakonferenz in Aserbaidschan soll an diesem Freitag laut offiziellem Zeitplan enden - eine Verlängerung gilt jedoch als sehr wahrscheinlich. In den vergangenen Jahren dauerten die Klimagipfel der Vereinten Nationen fast immer deutlich länger als geplant.

Ausführlich informiert

Herzlichen Glückwunsch

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

So wird das Wetter heute

Am Freitag gibt es im Nordwesten, später auch in der Mitte Schnee- und Regenschauer, teils mit Gewittern. Auch im Südwesten gibt es Schneeschauer, die an den Alpen rasch nachlassen. Sonst ist es meist trocken, zeitweise zeigt sich die Sonne. Der Wind weht frisch, in Böen stark, meist aus Südwest. Die Temperatur erreicht minus 2 bis plus 6 Grad.