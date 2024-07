Update am Morgen: Trotz Haushalts-Pakt bleibt Ampel im Tief

Und wie geht es nach der Einigung im Haushaltstreit weiter? Unverändert, sagen über drei Viertel der Befragten zur Zusammenarbeit der Bundesregierung. Das sehen übrigens die Anhänger aller Parteien so. Und so bleiben die Ampelparteien auch in der Projektion, also bei der Frage, wen man wählen würde, wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagwahl wäre, im Tief. Etwas abgeschwächt hat sich das Hoch nach der Europawahl für Sahra Wagenknecht . Bundeskanzler Olaf Scholz kann sie in unseren Top Ten, der Bewertung der wichtigsten Politiker, überholen und landet nun auf Platz sieben.