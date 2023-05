Update am Morgen : Wer hat das Sagen in der Ampel?

Was das Studium für Hebammen ändert: Weltweit machen Hebammen jährlich am 5. Mai auf ihre umfangreiche Tätigkeit aufmerksam. Der Beruf ist gefragt, gleichzeitig mangelt es an Fachkräften. In Deutschland geht es seit Jahresbeginn nur noch via Bachelorstudiengang in den Job. Was sich dadurch für den Beruf ändert.