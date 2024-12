Update am Abend: Bloß kein Stillstand

Guten Abend,

In der kommenden Woche will Scholz die Vertrauensfrage stellen, um die Neuwahlen formell einzuleiten.

Sachsen wagt die Minderheitsregierung

Wärmewende in Mannheim

Was es bedeutet, dass die Welt nicht still steht, haben kürzlich die Mannheimer erfahren, die ihre Wohnungen mit Gas heizen: Das Energieunternehmen MVV hatte angekündigt, ab 2035 aus der Gasversorgung auszusteigen. Die Gründe: Gas werde schlicht zu teuer, um es wirtschaftlich zu vertreiben, und immer mehr Haushalte würden aktuell ihre Gasanschlüsse kündigen.

Die Pläne stoßen auf viel Kritik und sorgen für Verunsicherung. Was der Schritt des Energieunternehmens für die Mannheimer bedeutet, die mit Gas heizen, und was andere Städte planen, hat meine Kollegin Anna-Katharina Hemer aus unserem ZDF-Studio in Baden-Württemberg zusammengefasst:

Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist

Der Ukraine-Krieg tritt in eine neue Phase ein, so der estnische Außenminister Margus Tsahkna. Im Interview spricht er über Sicherheitsgarantien, die Rolle der Nato und die globale Dimension des Konflikts.

Grafik des Tages

Spotify hat seinen Jahresrückblick veröffentlicht und zeigt, welche Künstler*innen und Songs in Deutschland 2024 am beliebtesten waren. Mit einem Marktanteil von 37 Prozent ist der schwedische Streamingdienst der größte Player in Deutschland - so das Ergebnis einer 2022 von Statista veröffentlichten Analyse.