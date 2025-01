Update am Morgen: Verzockt sich Söder?

Guten Morgen,

es vergeht kein Tag, an dem Markus Söder - gefragt oder ungefragt - nicht die Grünen und deren Spitzenkandidaten für jedes Übel der Welt verantwortlich macht und eine Koalition mit ihnen ausschließt. Nicht die AfD , die Linke oder das BSW , sondern Robert Habeck scheint für Markus Söder Hauptgegner dieser Bundestagswahl zu sein. Das Kalkül: Grünen-Hasser, Merkel-Skeptiker und verlorene konservative Klientel einsammeln. In unserem neuen Politbarometer gehört die Union zu den Verlierern, Grüne und AfD legen zu.

Verzockt sich der CSU-Chef? Auch in der Union halten viele seinen besessenen Anti-Grün-Kurs für eine Belastung im Wahlkampf. Rund zwei Drittel glauben sowieso nicht daran, dass Söder sich damit nach der Wahl durchsetzen würde. Von der Gesamtheit unserer Befragten glauben noch weniger an einen Erfolg Söders in dieser Frage.

Söders Kalkül hat offenbar seinen Preis: Die Wähler, die mit dem Grünen-Bashing auf konservativer Seite gewonnen werden, verliert die Union auf der anderen Seite. Auch in der Kanzler-Frage legen die Grünen mit ihrem Spitzenkandidaten - der sich Merkel-ähnlich für Grünen-Verhältnisse eher Richtung Mitte positioniert - erneut zu. Habeck und Merz sind nun auf Augenhöhe, und AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel hat sich vor Olaf Scholz geschoben.

Dass die Deutschen vom personellen Angebot der Politik für diese Bundestagswahl nicht überzeugt sind, messen wir seit Monaten im Politbarometer. Dass sie aber auch vom Ton dieses Wahlkampfs nicht viel halten, zeigen diese Zahlen: Eine große Mehrheit rechnet mit häufigen oder sehr häufigen persönlichen Angriffen und Herabwürdigungen.

Und mit noch etwas rechnen viele unserer Befragten: Mit russischer Einflussnahme auf die Bundestagswahl. Rund die Hälfte der Deutschen glaubt, dass sich das auf die Wahl auswirkt - am wenigsten glauben das AfD- und BSW-Anhänger.

Man kann das auf zwei Weisen lesen. Negativ gewendet: Erschreckend, wie selbstverständlich viele von russischem Einfluss auf die deutsche Politik ausgehen. Man kann es aber auch so sehen: Immerhin die Hälfte der Wähler und Wählerinnen ist sich des Phänomens bewusst.

Ihnen allen einen schönen Freitag!

Stefan Leifert, Leiter des heute journals und Moderator des ZDF-Politbarometers

Was heute noch wichtig ist

Gericht verkündet Strafmaß gegen Trump: Im New Yorker Schweigegeld-Prozess gegen Donald Trump wird heute das Strafmaß bekanntgegeben. Das entschied der Supreme Court in der US-Hauptstadt Washington am Vortrag und Im New Yorker Schweigegeld-Prozess gegen Donald Trump wird heute das Strafmaß bekanntgegeben. Das entschied der Supreme Court in der US-Hauptstadt Washington am Vortrag und lehnte damit einen Eilantrag von Trumps Anwälten ab . Am 20. Januar wird Trump erneut ins Weiße Haus einziehen - als erster verurteilter Straftäter im höchsten Amt der USA

Anhörung zum drohenden TikTok-Aus in den USA: Die Betreiber der beliebten Social-Media-Plattform wollen beim Supreme Court einen Aufschub erreichen. Denn laut einem im April 2024 in Kraft getretenen US-Gesetz muss die Video-App bis zum 19. Januar den Besitzer wechseln. Sonst soll sie aus den App-Stores in den USA verbannt werden und Zugang zu Infrastruktur verlieren. Das Oberste Gericht will bei der Anhörung der Frage nachgehen, ob das Gesetz zum Eigentümerwechsel das per Verfassung garantierte Recht auf Redefreiheit verletzt.

Vereidigung von Maduro geplant: Der umstrittene venezolanische Präsident Nicolás Maduro soll heute für eine neue Amtszeit vereidigt werden. Vorausgegangen waren Vorwürfe von Wahlfälschung bei der Präsidentschaftswahl im Juli. Darauf folgten Festnahmen von Kritikerinnen und Kritikern und breite Proteste in der Bevölkerung - so auch am Tag vor der geplanten Amtseinführung, wo kurzzeitig Der umstrittene venezolanische Präsident Nicolás Maduro soll heute für eine neue Amtszeit vereidigt werden. Vorausgegangen waren Vorwürfe von Wahlfälschung bei der Präsidentschaftswahl im Juli. Darauf folgten Festnahmen von Kritikerinnen und Kritikern und breite Proteste in der Bevölkerung - so auch am Tag vor der geplanten Amtseinführung, wo kurzzeitig Oppositionschefin Machado festgenommen wurde

Copernicus-Bericht zum Klima: Der Klimawandeldienst des EU-Programms Copernicus hatte bereits angekündigt, dass das Jahr 2024 mit ziemlicher Sicherheit das wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen wird. Heute stellen Wissenschaftler den Bericht "Global Climate Highlights 2024" vor. Darin steht: Vergangenes Jahr lag die Erderwärmung im Schnitt erstmals über der bedeutenden 1,5-Grad-Marke. 2024 war ein Der Klimawandeldienst des EU-Programms Copernicus hatte bereits angekündigt, dass das Jahr 2024 mit ziemlicher Sicherheit das wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen wird. Heute stellen Wissenschaftler den Bericht "Global Climate Highlights 2024" vor. Darin steht: Vergangenes Jahr lag die Erderwärmung im Schnitt erstmals über der bedeutenden 1,5-Grad-Marke. 2024 war ein Klima-Jahr der Negativ-Rekorde

Zahl des Tages

Gesagt

Rod Stewart wird heute 80 Jahre alt. Nach seiner diesjährigen Tour will der Musiker kürzer treten, wie er anklingen ließ. Der Brite, der mit Hits wie Sailing oder Every Beat of My Heart bekannt wurde, weiß um seine Vergänglichkeit - hat nach eigener Aussage aber keine Angst davor:

Wir müssen alle irgendwann sterben, also sitzen wir alle im selben Boot (...) Ich werde die letzten paar Jahre so gut wie möglich genießen. Ich sage ein paar - wahrscheinlich noch 15. Das kann ich locker schaffen. „ Rod Stewart in 2024

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

So wird das Wetter heute

Am Freitag gibt es von den Küsten bis zum Erzgebirge immer wieder Schnee- und Schneeregenschauer. Sonst bleibt es bei einem Mix aus Sonne und Wolken meist trocken. Gegen Abend kommt an den Alpen neuer Schnee auf. Bei einem lebhaften Westwind werden minus 1 bis plus 6 Grad erreicht.

Zusammengestellt von Anna Grösch