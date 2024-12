Update am Abend: Wenig Besinnliches zur Vorweihnachtszeit

Guten Abend,

Der erste Schritt Richtung Neuwahlen

Der letzte Schritt zur Regierungsbildung

Nach den Landtagswahlen im Osten hat sich die Regierungsbildung in mehreren Bundesländern kompliziert gestaltet - wer kann und will mit wem koalieren, klappt das überhaupt?

In Brandenburg ist das Werk vollbracht: Der SPD-Politiker Dietmar Woidke wurde vom Landtag als Ministerpräsident wiedergewählt. Und auch die neuen Ministerinnen und Minister sind nun vereidigt, erstmals ist das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) an einer Landesregierung beteiligt.

Ein bejubelter Mord

Ein Mann wird in New York mitten auf der Straße erschossen - und kurz darauf jubeln zahlreiche Menschen im Internet darüber. Der mutmaßliche Mörder des Chefs der Krankenversicherung UnitedHealthcare wird von zahlreichen Menschen im Netz als "Held" oder "Robin Hood" gefeiert. Wie kommt es dazu? Meine Kollegin Anna Kleiser hat sich den Fall genauer angeschaut:

Wie stabil ist Syrien?

Seit das Assad-Regime in Syrien gestürzt wurde, bemüht sich das Land um Stabilität und wirbt dafür, dass syrische Geflüchtete wieder in die Heimat zurückkehren . Andere Länder in der Region - allen voran Israel - überlegen, wie sie mit den Entwicklungen strategisch umgehen und sie nutzen können.

Israel nimmt nun mehr und mehr strategische Ziele ins Visier - etwa durch Luftangriffe auf Waffenlager. Terrorismusexperte Peter Neumann und Nahost-Experte Daniel Gerlach haben in verschiedenen Sendungen im ZDF unter anderem über die Stabilität der Lage in Syrien und Israels Interessen in dem Land gesprochen. Mehr dazu in diesen Artikeln: