Update am Morgen: Ja, es wird kein Ponyhof

Die Debatte um Elon Musks Einmischung in den deutschen Wahlkampf hat Silvester überdauert. In den sozialen Medien knallt es weiter, auch als Reaktion auf Wirtschaftsminister Robert Habeck . Der ruft zur Geschlossenheit dagegen auf, dass ein Milliardär mit seinem Geschäftsmodell Märkte deregulieren und die Demokratie zerstören will. Europa solle in diesem Sinne gegen den Machtmissbrauch zusammenstehen und seine eigene Macht als größter Binnenmarkt der Welt nutzen, fordert der grüne Kanzlerkandidat.

Ja zu einem einigen Europa - das wäre ja mal ein echt guter Neujahrsvorsatz für die 27 EU-Staaten. Aber wie das oben beschrieben so ist mit diesen an Neujahr geborenen Fruchtfliegen: kurze Lebensdauer. Viel Bekenntnis, zu wenig Taten, die folgen. Und wenn Robert Habeck als promovierter Hausphilosoph der noch amtierenden Bundesregierung richtige Dinge sagt, warum lässt er sie dann von seinem Wahlkampfmanager auf X verbreiten, der Lügenplattform des Elon Musk ? Kein Wort mehr dort, das wäre eine Tat!

Was heute noch wichtig ist

Nach Todesfahrt von New Orleans: In der US-Südstaatenmetropole rast ein Mann in der Silvesternacht mit einem Pickup in die Menschenmenge. Mindestens zehn Menschen werden getötet. Der Angreifer stirbt bei einem Schusswechsel mit der Polizei. Das FBI spricht von einer "terroristischen Tat", im Tatfahrzeug sei eine Flagge der Terrormiliz IS gefunden worden. Mögliche Verbindungen des Fahrers - ein US-Bürger - zu Terrororganisationen seien noch Gegenstand der Ermittlungen.