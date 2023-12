Update am Morgen: Muss Wagenknecht neben der AfD sitzen?

Guten Morgen,

es könnte tatsächlich passieren, dass Sahra Wagenknecht im Bundestag bald neben Beatrix von Storch von der AfD sitzen wird. Bald nämlich dürften im Parlament Stühle verrückt werden, in diesen Tagen kommt Bewegung in die Sitzordnung. Grund dafür ist die Linke

Morgen, am Nikolaustag, wird sich die Linksfraktion auflösen . Eine knappe Woche später will die Ex-Linke Sahra Wagenknecht dann mit neun weiteren Abgeordneten eine eigene Gruppe im Bundestag gründen. Und dann braucht Wagenknecht einen neuen Sitzplatz.

Ob und wenn ja wann es so weit kommt, ist noch offen. Das Bündnis Sahra Wagenknecht kann zu der Frage noch keine Angaben machen. Und auch ein Sprecher des Bundestags sagt ZDFheute:

Hinter den Kulissen wird die Frage heiß diskutiert. Die Ampel könnte der Union entgegenkommen. SPD Grüne und FDP könnten mit ihrer Mehrheit im Parlament Wagenknecht tatsächlich zwischen AfD und Union setzen. Würde sich die Union dann an anderer Stelle bei der Ampel revanchieren?

Im Gespräch ist auch, dass sowohl die Linke als auch Wagenknecht keinen Platz mehr in der ersten Reihe des Bundestags bekommen werden und sich mit hinteren Plätzen begnügen müssen.

Lage im Nahost-Konflikt

Israel soll über Pumpen zur Flutung von Gaza-Tunneln verfügen: Wie das "Wall Street Journal" unter Berufung auf Beamte der US-Regierung berichtete, sei nicht bekannt, ob die israelische Regierung diese Taktik anwenden will.

Alle Entwicklungen finden Sie jederzeit in unserem Liveblog zur Lage in Nahost

Was heute noch wichtig ist

EU-Innenministertreffen in Brüssel: Bei den Gesprächen soll es um den Schengen-Beitritt von Rumänien und Bulgarien gehen. Darüber hinaus soll über die Situation im Nahen Osten und die Zusammenarbeit mit Drittstaaten bei irregulärer Migration gesprochen werden.

In Dubai treffen sich bis zum 12. Dezember Politikerinnen und Politiker, NGOs und Forschende aus aller Welt, um über einen Weg für einen besseren globalen Klimaschutz zu sprechen. In der Nacht wurde der Bericht zum globalen Kohlenstoffbudget veröffentlicht.

Zahl des Tages

Etwa 16 Millionen Ehrenamtliche gab es laut der Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse 2023 in Deutschland. Am heutigen Tag des Ehrenamtes lohnt sich auch ein Blick darauf, wo die meisten von ihnen sich engagieren: vor allem in Sportvereinen, kirchlichen Einrichtungen und Hilfsorganisationen.