Update am Morgen: Schwieriger Ost-Wahlkampf für SPD und CDU

In Sachsen ist die SPD Leid gewohnt, auch 2019 schaffte sie bei den Landtagswahlen keine acht Prozent. Seit 1990 regiert die CDU dort ununterbrochen. Ministerpräsident Michael Kretschmer startete schon gestern Abend in den Wahlkampf mit CDU-Chef Friedrich Merz an seiner Seite, mit dabei auch Thüringens CDU. Man müsse die Nummer eins bei den Wahlen in den drei ostdeutschen Ländern werden, hatte Merz unlängst gesagt. Ganz einfach ist das nicht, denn die AfD liegt in Sachsen ungefähr gleichauf mit den Christdemokraten.