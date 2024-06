Corona-Prozess: Ärztin wegen falscher Atteste verurteilt

Vor dem Landgericht in Dresden wurde wegen gefälschter Corona-Atteste einer Ärztin aus Moritzburg verhandelt.

Im Prozess gegen eine sächsische Ärztin wegen gefälschter Atteste zu Corona ist am Montag die Urteilsverkündung wegen tumultartiger Vorfälle vorübergehend unterbrochen worden.

Richter: Falsche Gesundheitszeugnisse ausgestellt

Die Richter sahen es als erwiesen an, dass die 67-jährige vorbestrafte Ärztin aus Moritzburg falsche Gesundheitszeugnisse gewerbsmäßig ausgestellt hat. Sie habe während der Corona-Pandemie Patientinnen und Patienten pauschal und gegen Bezahlung bescheinigt, dass sie aus gesundheitlichen Gründen keinen Mund-Nasenschutz tragen können sowie nicht geimpft werden und sich keinen Corona-Tests unterziehen dürfen.

Einer der Zuschauer hatte gerufen: "So vielen Leuten hat sie geholfen mit ihren Attesten". Er wurde aus dem Saal geführt. Zudem sangen die mehr als 100 Sympathisantinnen und Sympathisanten lautstark die deutsche Nationalhymne. Der Prozess fand in einem Saal des Oberlandesgerichtes Dresden unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen statt. Die Angeklagte wird dem Reichsbürgermilieu zugeordnet.

Richter: Ärztin hat sich "ordentlich bezahlen lassen"

Für die Gefälligkeitsatteste hat sich die Ärztin laut dem Vorsitzenden Richter "ordentlich bezahlen lassen" - für eine faktische Nichtleistung pro Attest zwischen 25 und 50 Euro. Die Ärztin sei von Herbst 2021 an durch die Bundesrepublik gefahren, habe bei mehr als 40 Terminen mit zum Teil mehr als 250 Menschen falsche Atteste ausgestellt. In einigen Fällen seien Familien im Zehn-Minuten-Takt durchgeschleust worden.

Ärztin erhält Berufsverbot

Die Urteilsverkündung war nach etwa eineinhalbstündiger Unterbrechung mit deutlich weniger Zuschauern fortgesetzt worden. Der Richter erinnerte in der Begründung des Urteils an die Unsicherheiten während der Corona-Pandemie. "Wir haben eine Pandemiezeit hinter uns gebracht, in der viele nicht wussten, wie es weitergeht", sagte der Richter.