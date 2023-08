In der Stichprobe wäre in Hamburg der frühestmögliche Termin schon vier Stunden später buchbar gewesen. Weitere Terminangebote gab es dort ebenfalls zeitnah.



In der 15.000 Einwohner Stadt Bitburg in Rheinland-Pfalz wäre der früheste Termin am nächsten Tag buchbar gewesen. Allerdings 30 Kilometer entfernt. Ähnlich wie für Bitburg waren die Ergebnisse in der Stichprobe auch in kleinen Städten in Sachsen-Anhalt, Bayern und im Saarland: Zeitnahe Termine ja, aber verbunden mit Fahrwegen von bis zu 100 Kilometern.



Ganz schwierig war es innerhalb der Stichprobe in dünn besiedelten Regionen wie der Uckermark. Für die kleine Gemeinde Milmersdorf wurde kein einziger Termin angeboten.

