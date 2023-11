Impfwoche: Impflücken bei Kindern und Älteren schließen

Weltweit sieht es damit nicht so gut aus. Rund 67 Millionen Kindern seien pandemiebedingt gar nicht oder nur unzureichend gegen schwere Krankheiten geimpft worden, warnt Unicef. In 112 Ländern sei damit das Niveau des Impfschutzes gesunken. Mit oft dramatischen Folgen, so das UN-Kinderhilfswerk.