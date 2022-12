Die Psychoonkologin Wiebke Menzel schaut gemeinsam mit ihren Patient*innen darauf, auf welche Ressourcen sie zurückgreifen können:

• Sind vielleicht schon Entspannungsübungen bekannt? Welche haben unter Umständen bereits in der Vergangenheit geholfen?

• Auch Haustiere sind häufig gute Partner, wenn es darum geht, Kräfte zu bündeln. Sie geben Struktur und Antrieb. Oft helfen sie, an die frische Luft zu gehen und mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen.

• Auch Kinder oder Enkelkinder sind gute Partner, um dem Leben Struktur zu geben. Selbst wenn der Kontakt nur über Telefon oder Internet stattfindet.

• Außerdem ist Bewegung wichtig, um Kraft zu tanken. Allerdings sollten sich die Patienten damit nicht unter Druck setzen, rät die Expertin. Viele sind zum Beispiel nach einer Chemotherapie müde und raffen sich ganz schwer auf. In so einem Fall ist eine Runde um den Block oder einfach nur eine Treppe im Haus zu gehen manchmal schon ganz viel, aber dennoch hilfreich.