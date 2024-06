BGH zu "klimaneutral": Grüne Werbeversprechen vor dem Aus?

Der Lakritz- und Fruchtgummihersteller Katjes hat in einem Lebensmittel-Fachblatt damit geworben, dass alle seine Produkte klimaneutral hergestellt werden . Wie die Klimaneutralität erreicht wird, erfuhren die Leserinnen und Leser in der Werbung nicht.

Wettbewerbszentrale: Werbung von Katjes irreführend

Die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs sieht in dem Slogan "klimaneutral" eine irreführende Werbung und klagt gegen den Süßwarenhersteller. Schon in der Werbung selbst hätten genaue Angaben gemacht werden müssen, was Katjes an Emissionen einspare und was kompensiert werde. Die Transparenz sei für die Verbraucher, aber auch für den Wettbewerb entscheidend.