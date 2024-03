Bundesweite Ostermärsche: Über 10.000 Teilnehmer

Am Karsamstag haben sich viele Tausend Menschen zu Friedensdemonstrationen versammelt. Angekündigt waren rund 70 Veranstaltungen im ganzen Land, die meisten Teilnehmenden gab es in Berlin. Der Samstag gilt als Hauptaktionstag der traditionellen Märsche, die noch am Ostersonntag und Ostermontag weitergehen. Im Mittelpunkt stehen der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russland gegen die Ukraine und der Krieg in Gaza

Berlin und Stuttgart als Schwerpunkte

Laut einer Übersicht der Friedenskooperative gingen in Deutschland mehr als 10.000 Menschen für Frieden und Abrüstung auf die Straßen. Die größten Märsche gab es in Berlin mit rund 3.500 Teilnehmern, in Stuttgart mit etwa 2.000 und in Bremen mit knapp 1.000 Menschen. In Köln hätten sich etwa 700 Menschen beteiligt und in München 500.