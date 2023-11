Am besten also wir wandeln die Sonnenenergie auf direktem Weg in Strom. Genau das kann Photovoltaik. Da sie das Sonnenlicht direkt nutzt, ist sie sehr effizient. Gegenwärtige Solarpaneele haben einen Wirkungsgrad von etwa 20 Prozent, im Labor erreichen neue Technologien sogar noch mehr. Die Photonen des Sonnenlichts regen in Solarzellen den Fluss von Elektronen an - es entsteht direkt elektrischer Strom, ganz ohne den Zwischenschritt von Wärme.