"Schwarzwaldklinik"-Star Gaby Dohm wird 80

Da sie für die Zeichenklasse zu jung war, wurde Gaby Dohm Schauspielerin - und feierte am Theater und in TV-Serien wie der "Schwarzwaldklinik" Erfolge. Heute wird sie 80 Jahre alt.

Gaby Dohm wurde in Salzburg geboren, aufgewachsen ist sie in Berlin. Heutzutage lebt sie in München. Quelle: dpa

Die " Schwarzwaldklinik " erreichte in den 80er Jahren sagenhafte Einschaltquoten. Bis zu 28 Millionen Menschen schalteten die TV-Geräte ein, wenn Professor Brinkmann und Schwester Christa Höhen und Tiefen durchlebten. Gemeinsam schrieben die beiden Hauptdarsteller Klausjürgen Wussow und Gaby Dohm Fernsehgeschichte.

Heute ist die ZDF-Fernsehserie Kult. Für Gaby Dohm ging die Karriere danach stetig weiter. Die Münchnerin spielte in Komödien, Krimis, Romanzen mit - und auch in Spielshows oder auf dem roten Teppich ist sie ab und an zu sehen. Heute feiert Dohm ihren 80. Geburtstag.

Abwechslungsreiche Drehbücher bei der "Schwarzwaldklinik"

Über den Erfolg der "Schwarzwaldklinik" kann sich die Schauspielerin auch Jahrzehnte später noch freuen. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" erzählte sie Anfang 2021, sie habe kurz zuvor einige Folgen der Serie als Wiederholung gesehen und gedacht:

Gott, wie gut diese Serie war. Gaby Dohm über die "Schwarzwaldklinik"

Das sei ihr damals gar nicht so bewusst gewesen. Die Drehbücher seien sehr abwechslungsreich gewesen.

Dohm fühlt sich als Schauspielerin in TV-Serien "unfrei"

Zudem sei die Serie tröstlich gewesen. Sie habe die Hoffnung vermittelt, "dass es eine Familie gibt, die zwar auch ihre Probleme, aber im Krankenhaus Zusammenhalt und eine Ethik hat, anderen Menschen zu helfen". 1989 war mit der "Schwarzwaldklinik" nach 70 Folgen Schluss. 2005 folgten noch zwei Specials.

Einen Haken haben Engagements in TV-Serien aus Sicht von Gaby Dohm trotz großer Erfolge: "Grundsätzlich fühle ich mich leicht gefesselt in Serien, unfrei, weil man nie weiß, was das nächste Drehbuch bringt", sagte sie 2021 der Deutschen Presse-Agentur. "Um Himmels Willen" habe sie sehr amüsant gefunden, "weil die Texte einfach brillant waren - und mit dem Text auch die Figur der Schwester Oberin". Die Rolle der Oberin Louise von Beilheim spielte Dohm von 2012 bis 2015.

Auch Dohms Eltern waren Schauspieler

Schauspielerin zu werden ist für Gaby Dohm eine durchaus nahe liegende Entscheidung gewesen, wenngleich nicht ihr Plan A. Als Tochter des Schauspielerpaares Heli Finkenzeller und Willi Dohm kannte sie Theater und Film von Kindesbeinen an. Geboren wurde sie in Salzburg, aufgewachsen ist Dohm in Berlin. Dort hatte sie dann zunächst nicht vor, in die Fußstapfen ihrer Eltern zu treten. Als sie jedoch für die Aufnahme in die Zeichenklasse der Berliner Akademie zu jung war, entschied sie sich doch für die Bühne.

Dohm lebt mit Partner Peter Deutsch in München

Nach ersten Rollen am Düsseldorfer Schauspielhaus wechselte Dohm 1966 ans Münchner Residenztheater, wo auch bald große Rollen folgten: die Natalja in "Drei Schwestern" von Anton Tschechow, die Marie in Georg Büchners "Woyzeck" oder 1974 das Gretchen in Goethes "Faust". International Aufmerksamkeit bescherte ihr etwa eine Rolle in "Tartuffe" unter der Regie des Schweden Ingmar Bergman.