Helen Dorn (gespielt von Anna Loos) ist eine Kommissarin, die auch ohne große Worte ausdrücken kann, was in ihr vorgeht. Hinter ihrer Verschlossenheit und Robustheit verbirgt sich jedoch eine verletzliche Seite, die in ihrer Vergangenheit begründet ist. In einer Mischung aus Zähigkeit und Zartheit stellt sie eine ganz und gar unheroische Außenseiterin dar, die mit einer manchmal verletzenden Direktheit angstfrei handelt. Sie hat eine hoch ausgebildete kriminalistische Intuition, der sie auch zu folgen versteht. Ihr Beruf ist ihre Berufung, mit extrem großer Beharrlichkeit löst sie ihre Fälle - und geht dabei bisweilen an den Abgrund des Zerbrechens. Zurück in Düsseldorf zieht sie zunächst bei ihrem Vater ein, der selbst Kriminalhauptkommissar war und mit dem sie eine Hassliebe verbindet. Richard Dorn ist Helens Gegenpart. Aber Vater und Tochter verbindet auch ein starkes unsichtbares Band. Ein lakonischer Humor sowie das Wissen um die große Ähnlichkeit, die man hat.