Prinz Harry zieht Klage gegen "Mail on Sunday" zurück

Prinz Harry hat laut einem Medienbericht seine Verleumdungsklage gegen den Verlag der britischen Boulevardzeitung "Mail on Sunday" fallengelassen. "Heute war die Frist für beide Seiten, eine Reihe relevanter Dokumente vorzulegen", berichtete die "Daily Mail" desselben Verlags, Associated Newspapers Limited (ANL). Stattdessen hätten Harrys Anwälte die Zeitung am Morgen darüber informiert, bei Gericht eine Mitteilung mit den Worten "Der Herzog von Sussex stellt alle seine Ansprüche ein" eingereicht zu haben.

Im Bespitzelungsprozess gegen den Zeitungsverlag Mirror Group Newspapers in London hatte Prinz Harry seine Zeugenaussage im Juni fortgesetzt. "Es ist Teil der großen Abrechnung Harrys mit den Boulevardmedien", so ZDF-Korrespondent Andras Stamm. 07.06.2023 | 3:11 min

Harry sah Ruf durch Artikel geschädigt

Der jüngere Sohn von König Charles III. hatte ANL wegen eines Artikels über eine anhängige Klage Prinz Harrys gegen das britische Innenministerium verklagt. Harry sah seinen Ruf geschädigt. Ihm wurde in dem Text vorgeworfen, einen falschen Eindruck vermittelt zu haben über seine Bereitschaft, für seinen polizeilichen Personenschutz in Großbritannien zu zahlen.

Im September war Prinz Harry zu Gast beim aktuellen sportstudio. 09.09.2023 | 6:35 min

Sussex-Sprecher: Verfrüht, über Anwaltskosten zu spekulieren

In seiner Autobiografie "Spare" rechnete Prinz Harry mit dem britischen Königshaus ab. 09.01.2023 | 2:11 min

Harry und seine Frau Meghan hatten sich im April 2020 von ihren royalen Pflichten zurückgezogen und leben inzwischen mit ihren beiden kleinen Kindern in Kalifornien. Damit verloren die beiden ihren vom Steuerzahler finanzierten Polizeischutz in Großbritannien. Das britische Innenministerium lehnte in der Folge ab, bei Besuchen des Paares in Harrys Heimatland grundsätzlich Polizisten für seine Sicherheit abzustellen, obwohl der Prinz selbst für die Kosten des Einsatzes aufkommen wollte.