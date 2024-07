Taylor Swift in Gelsenkirchen: Fans warten auf den Superstar

In "Swiftkirchen" regieren Glitzer und Cowboyhüte. Für das erste Deutschlandkonzert von Taylor Swift sind Zehntausende Fans nach Gelsenkirchen gekommen. Vor der Veltins-Arena harrten sie teils stundenlang aus und warteten sehnsüchtig auf den US-Superstar.

Eingeschworene Swifties nicht zwingend weiblich

Auch Gerrit Kludt und Denis Öhl aus Hattingen wollten bei der Show möglichst weit vorn stehen. Die beiden sind Kindheitsfreunde, Popmusik hören sie eigentlich kaum. Bei Taylor sei es anders gewesen, erzählte Gerrit. "Denis war der Patient Null. Er hat mich letzten Sommer damit angesteckt und dann kam irgendwie eins zum anderen", sagte er. "Auch, wenn das sehr ungewöhnlich ist, wenn man es mal so sagt", meinte Gerrit:

Zwei Typen, Mitte 30, die jetzt, wenn man in klassischen Schubladen denkt, nicht unbedingt zum Zielpublikum gehören.

Eine Stadt im Ausnahmezustand: Drei Abende lang wird Taylor Swift ab heute in Gelsenkirchen auftreten. Die Vorbereitungen reichen von einer eigenen Bodenplatte auf dem "Walk of Fame" bis hin zur Umbenennung in "Swiftkirchen".

17.07.2024 | 1:31 min