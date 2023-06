Wirbel um Umfrage zu Männer-Rollenbildern

So gaben 48 Prozent der Befragten bei Plan an, dass es sie störe, wenn Männer "ihr Schwulsein in aller Öffentlichkeit zeigen". Bei einer Umfrage der Antidiskriminierungsstelle der Bundesregierung aus dem Jahr 2017 gaben jedoch nicht mal 40 Prozent der Befragten an, dass sie sich von so etwas gestört fühlen - allerdings in der Gesamtbevölkerung, nicht nur in der jüngeren Generation.