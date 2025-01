"Zerstörerischer Wintersturm" in USA: 60 Millionen betroffen

Im östlichen Teil der USA hat am Samstag ein schwerer Schneesturm begonnen. Der Nationale Wetterdienst (NWS) warnte mehr als 60 Millionen Menschen in den zentralen und östlichen Bundesstaaten vor einem bis Montag anhaltenden "zerstörerischen Wintersturm" mit "weit verbreiteten schweren Schneefällen" und Eisansammlungen, die Schäden hervorrufen könnten.

Auch in Deutschland sorgt das Wetter für Chaos: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor glatten Straßen und Glatteis. Katja Horneffer erklärt die Hintergründe.

Heftigste Schneefälle seit zehn Jahren erwartet

In den nordöstlichen Staaten New York und Pennsylvania rechnet NWS mit bis zu 60 Zentimetern Schnee. Dem Wetterdienst AccuWeather zufolge könnte dort sogar mehr als ein Meter Schnee fallen. In Kansas und im anliegenden Bundesstaat Missouri werden die heftigsten Schneefälle seit zehn Jahren erwartet. Die Hauptstadt Washington kann laut NWS bis zu zwölf Zentimeter Schnee erwarten.