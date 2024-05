Wetter: Starkregen im Westen, Waldbrandgefahr im Osten

Dort hat es in den vergangenen Tagen viel geregnet. Im Saarland gab es am Freitag zum Beispiel nach DWD-Angaben in weniger als 24 Stunden stellenweise mehr als 100 Liter Regen pro Quadratmeter. Auch in Baden-Württemberg Rheinland-Pfalz und im südlichen Nordrhein-Westfalen wurde sehr viel Niederschlag gemessen. Viele Böden im Land seien gesättigt.