Einen globalen "Schutzschirm" für arme Länder verkündet die Ministerin, eine Art Versicherungssystem für Menschen in den Ländern, die von extremen Wetterereignissen in ihrer Existenz bedroht sind. Wie in Ghana, wie in Bangladesch. Die beiden Minister könnten viel erzählen über Dürre, über starke Regenfälle und Überflutungen, über den Klimawandel in ihrer Heimat.