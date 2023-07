Putin nutzte das Gipfeltreffen, um den russischen Beziehungen zu Afrika neuen Schwung zu verleihen. Dazu sagte er eine Intensivierung des Handels und der Investitionen in Afrika zu. Bereits am Donnerstag hatte er versprochen, in den nächsten Monaten kostenlos russisches Getreide an sechs der am Gipfel teilnehmenden Länder zu liefern.